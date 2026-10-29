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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.52 WIB

TVS Ronin Agonda Meluncur, Motor Retro 225 Cc dengan Tampilan Lebih Eksklusif

TVS Ronin punya warna baru. (Dony/JawaPos.com) - Image

TVS Ronin punya warna baru. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - TVS di Indonesia luncurkan varian warna baru varian Ronin Agonda, ini  menjadi salah satu upaya TVS Motor Company memperluas pilihan motor bergaya retro modern.

Model ini menggabungkan desain klasik dengan sentuhan modern yang menyasar pengendara yang menginginkan tampilan berbeda.

Sebagai informasi, Ronin Agonda pertama kali diperkenalkan dalam ajang MotoSoul 5.0 di Goa, India, pada 5 Desember 2025. Edisi khusus tersebut terinspirasi dari Pantai Agonda di Goa Selatan, India.

Karakter kawasan pesisir diterjemahkan melalui kombinasi warna putih dan grafis garis bernuansa retro.

Bagian tangki bahan bakar menjadi salah satu elemen yang paling menonjol. Warna putih dipadukan dengan grafis garis merah dan biru untuk memberikan identitas berbeda dibandingkan TVS Ronin standar.

Sentuhan warna putih juga terlihat pada cover lampu depan yang mengelilingi lampu utama LED berbentuk menyerupai huruf T.

Sementara itu, sejumlah bagian bodi tetap menggunakan warna hitam untuk menghasilkan tampilan kontras.

Desain tersebut mempertahankan karakter modern-retro yang menjadi identitas Ronin, sekaligus memberikan pilihan bagi konsumen yang menginginkan sepeda motor dengan tampilan lebih personal.

Dari sisi teknis, TVS Ronin Agonda Edition masih menggunakan mesin satu silinder berkapasitas 225,9 cc dengan konfigurasi empat katup, SOHC, dan sistem pendingin oli.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 20,4 PS pada 7.750 rpm dan torsi puncak 19,9 Nm pada 3.750 rpm.
Tenaga disalurkan melalui transmisi manual lima percepatan yang dilengkapi assist and slipper clutch.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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