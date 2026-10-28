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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.26 WIB

CATL Kembangkan Baterai Solid-State 20 Ah, Produksi Terbatas Ditargetkan 2027

CATL. (Istimewa) - Image

CATL. (Istimewa)

JawaPos.com – Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), produsen baterai kendaraan listrik asal China, terus mengembangkan teknologi baterai all-solid-state.

Perusahaan tersebut kini telah meningkatkan pengembangan sel baterai dari platform validasi 10 Ah menjadi tahap pengujian sampel 20 Ah.

Mengutip CarNewsChina, Rabu (28/10), CATL menargetkan produksi skala kecil baterai solid-state pada 2027. Sementara itu, produksi massal dalam skala besar diproyeksikan sekitar 2030.

Dalam pengembangan baterai terbarunya, CATL menargetkan kepadatan energi sekitar 500 Wh/kg. Angka tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan penyimpanan energi baterai tanpa harus menambah bobot secara signifikan.

Jika berhasil diterapkan pada kendaraan listrik, teknologi ini berpeluang mendukung jarak tempuh lebih jauh dengan kapasitas baterai yang sama.

Namun, angka 500 Wh/kg masih menjadi target pengembangan dan belum dikonfirmasi sebagai spesifikasi baterai produksi.

CATL juga belum mengungkapkan jumlah produksi uji coba, calon produsen mobil pengguna baterai tersebut, maupun jadwal peluncuran kendaraan yang akan menggunakannya. 

Teknologi Solid-State Masih Hadapi Tantangan

Baterai all-solid-state berbeda dari baterai lithium-ion konvensional karena menggunakan elektrolit padat, bukan elektrolit cair.

Teknologi ini dikembangkan untuk meningkatkan kepadatan energi dan mengurangi risiko kebakaran yang berkaitan dengan penggunaan elektrolit cair. Meski demikian, pengembangan baterai solid-state masih menghadapi sejumlah tantangan teknis.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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