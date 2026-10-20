Teknologi Digital Dinilai Perkuat Transparansi Madrasah di Era Modern

JawaPos.com - Teknologi digital bukan hanya mengubah cara anak belajar, tetapi juga menuntut madrasah dan orang tua lebih kompak dalam mengawasi penggunaannya.

Di sisi lain, pemanfaatan platform digital bisa membuka jalan bagi komunikasi yang lebih transparan antara madrasah, guru, komite, dan orang tua.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, H. Bahrul Hayat, menilai ada dua hal utama yang perlu menjadi perhatian.

Yakni yang pertaman pengaruh teknologi terhadap cara anak belajar dan berinteraksi dengan sesamanya. Kedua, pemanfaatan teknologi untuk mendukung publikasi dan komunikasi.

"Komite dan madrasah harus sama-sama menyikapi pertimbangan dari teknologi ini dengan sangat serius. Ada teknologi yang memengaruhi bagaimana anak belajar di rumah dan di madrasah, serta berinteraksi dengan sesamanya," ujarnya dalam kegiatan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kemenag, dikutip Selasa (20/10).

Ia menjelaskan bahwa melalui komite, para orang tua dan madrasah dapat bersinergi menentukan langkah yang sebaiknya dilakukan, termasuk hal-hal yang perlu dikendalikan bersama dalam penggunaan teknologi oleh anak.

Dari sisi komunikasi, ia menilai platform digital menjadi sarana yang baik untuk menjalin hubungan tanpa harus selalu bertemu secara fisik.

Komunikasi yang dibangun pun tidak terbatas pada komunikasi personal, tetapi juga mencakup informasi tentang apa yang dilakukan madrasah dan komite. "Insyaallah ini akan menjadi proses yang baik dalam membangun kebersamaan," katanya.

Platform digital juga dinilai dapat menjadi jembatan bagi terciptanya hubungan yang transparan, kolaboratif, dan harmonis.