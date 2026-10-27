Warna Baru Honda Genio Meluncur Makin Retro, Simak Deretan Perubahannya

Salah satu warna baru dari New Honda Genio. (AHM)
JawaPos.com - New Honda Genio kini punya pilihan warna baru. Skutik 110 cc ini mendapat kombinasi warna yang memperkuat karakter retro sekaligus menyasar anak muda yang menginginkan motor bergaya modern untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
Penyegaran tersebut hadir pada dua varian, yakni CBS Special dan CBS-ISS. Keduanya mendapatkan pilihan warna dan desain striping baru yang menonjolkan karakter berbeda.
Pada tipe CBS Special, Honda menghadirkan warna Vibrant Blue & White dengan kombinasi biru dan putih pada bodi depan serta samping.
Pilihan ini melengkapi warna Vibrant Black & White yang memiliki pelek putih dan Vibrant Black dengan tampilan hitam mengilap.
Sementara itu, tipe CBS-ISS mendapatkan warna baru Fabulous Glossy Grey. Pilihan tersebut melengkapi warna Fabulous Matte Brown dan Fabulous Matte Black.
Ketiga warna pada varian ini dipadukan dengan desain striping minimalis untuk memperkuat kesan retro dan kasual.
Direktur Marketing PT Astra Honda Motor (AHM) Octavianus Dwi mengatakan, penyegaran New Honda Genio menggabungkan desain bergaya dengan pilihan warna menarik, performa lincah, dan fitur fungsional.
"Pilihan warna baru tersebut ditujukan bagi anak muda yang ingin tampil stylish tanpa mengesampingkan kenyamanan berkendara," ujarnya dalam pernyataan resminya, Selasa (27/10).
Dari sisi performa, New Honda Genio tetap mengandalkan mesin 110 cc SOHC berteknologi enhanced Smart Power (eSP) dengan sistem injeksi PGM-FI.
Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,6 kW pada 7.500 rpm dan torsi puncak 9,3 Nm pada 5.500 rpm.
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