Bukan Cuma Gagah, Mitsubishi XForce Punya 9 Fitur yang Bikin Berkendara Lebih Mudah

JawaPos.com - Mengendarai mobil di perkotaan membutuhkan kendaraan yang nyaman, mudah dikendalikan, dan aman. Mitsubishi XForce menawarkan sejumlah fitur untuk mendukung aktivitas harian, mulai dari bermanuver di jalan sempit hingga menjaga kestabilan saat berkendara.

Compact SUV ini tak hanya mengandalkan desain modern dan kenyamanan kabin, Mitsubishi namun juga dibekali beragam teknologi untuk menunjang kemudahan berkendara.

Sejumlah fitur tersebut membuat mobil ini dapat menjadi pilihan bagi pengemudi yang membutuhkan kendaraan praktis untuk aktivitas harian. Berikut deretan fitur yang membantu pengemudi menghadapi berbagai kondisi jalan.

1. Ground Clearance 222 mm

Mitsubishi XFORCE memiliki ground clearance 222 mm. Jarak bodi ke tanah yang tinggi ini membantu mobil melewati jalan bergelombang, polisi tidur, dan permukaan jalan yang tidak rata dengan lebih leluasa.

2. Empat Mode Berkendara

Tersedia empat mode berkendara, yakni Normal, Wet, Gravel, dan Mud. Pengemudi dapat memilih mode sesuai kondisi jalan, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga jalan basah, berkerikil, dan berlumpur.

3. Radius Putar 5,2 Meter

Dengan radius putar minimum 5,2 meter, Mitsubishi XFORCE mendukung manuver di jalan sempit dan area parkir terbatas. Fitur ini membantu pengemudi ketika berbelok atau berputar arah di perkotaan.

4. Active Yaw Control (AYC)

Fitur Active Yaw Control (AYC) membantu menjaga kestabilan kendaraan saat bermanuver. Sistem ini mengatur gaya pengereman roda depan untuk mendukung pengendalian, terutama ketika melewati tikungan.

5. Blind Spot Warning

Berpindah jalur di tengah lalu lintas padat membutuhkan kewaspadaan ekstra. Fitur Blind Spot Warning memberikan peringatan ketika terdeteksi kendaraan di area titik buta yang sulit terlihat melalui kaca spion.

6. Rear Cross Traffic Alert

Fitur Rear Cross Traffic Alert (RCTA) membantu mendeteksi kendaraan yang melintas dari arah samping belakang saat mobil bergerak mundur. Teknologi ini mendukung pengemudi ketika keluar dari area parkir dengan pandangan terbatas.