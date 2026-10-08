CustoMAXi Yamaha 2026 Singgah di Makassar, Modifikasi MAXi Makin Kreatif

JawaPos.com - Gelaran CustoMAXi Yamaha 2026 kembali berlanjut. Setelah menyambangi Bandung, ajang modifikasi dan komunitas MAXi Yamaha kini hadir di Makassar pada 3 Oktober 2026.

Ajang ini menampilkan beragam karya modifikasi yang mengedepankan kreativitas dan karakter personal.

Kehadiran CustoMAXi Yamaha di Makassar sekaligus menunjukkan semakin kuatnya posisi MAXi Yamaha sebagai bagian dari gaya hidup pengguna sepeda motor, khususnya di kalangan pecinta modifikasi.

Berbagai konsep ditampilkan peserta, mulai dari gaya Drag Style pada Yamaha AEROX, modifikasi ekstrem pada Yamaha XMAX, hingga permainan airbrush yang mengangkat unsur budaya dan cerita lokal.

AEROX Drag Style Jadi Jawara Salah satu karya yang menarik perhatian datang dari Wandi, peserta kelas Master MAXi. Yamaha AEROX miliknya tampil dengan konsep Drag Style yang mengusung karakter racy dan agresif.

Modifikasi tersebut diperkuat penggunaan berbagai komponen aftermarket dengan detail yang dibuat untuk menonjolkan karakter sporty AEROX. Konsep itu akhirnya membawa Wandi menjadi juara pertama di kelas Master MAXi.

Sementara itu, kelas Super MAXi menghadirkan karya yang tak kalah unik melalui Yamaha XMAX milik Vendrank.

Bagian suspensi depan XMAX tersebut diubah menjadi single suspension, menghasilkan tampilan yang berbeda dari modifikasi pada umumnya.

Motor ini juga dilengkapi sistem motorized yang memungkinkan sejumlah fungsi kendaraan dioperasikan secara mekanik menggunakan joystick PlayStation.