Jawab Kebutuhan Pasar, VinFast VF 3 Raih Penghargaan “Trusted & Popular Brand 2026”

JawaPos.com – VinFast VF 3, mini SUV asal Vietnam, berhasil meraih penghargaan “Trusted & Popular Brand 2026” untuk kategori Passenger BEV dalam ajang Disway Awards 2026.

Penghargaan ini mencerminkan daya tarik VF 3 yang semakin kuat serta meningkatnya pengakuan konsumen Indonesia terhadap model tersebut, sekaligus menunjukkan kemampuan VinFast dalam memahami dan menjawab kebutuhan pasar lokal.

Disway Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Disway National Network, salah satu jaringan media terkemuka di Indonesia, bersama lembaga riset independen Infovesta Utama.

Penghargaan ini diberikan kepada berbagai merek dan produk yang memiliki kesan kuat di kalangan konsumen dari berbagai sektor, termasuk perbankan, teknologi, ritel, kesehatan, transportasi, makanan dan minuman, pendidikan, serta layanan publik.

Tahun ini, hasil penghargaan didasarkan pada survei terhadap 20.000 responden di 20 kota besar di Indonesia. Merek yang dinobatkan sebagai penerima penghargaan di masing-masing kategori merupakan merek yang paling pertama disebut oleh responden dan memperoleh tingkat awareness lebih dari 70%.

Di kategori Passenger BEV, VinFast VF 3 mencatat tingkat awareness tertinggi di antara responden. Daya tarik model ini didukung oleh tiga keunggulan utama. Desainnya yang berani dan modern serta dimensinya yang kompak membuat VF 3 mudah dikendarai dan sesuai untuk mobilitas perkotaan.

Meskipun hadir dengan dimensi mini SUV, VF 3 menawarkan empat tempat duduk dengan kenyamanan dan kepraktisan yang dibutuhkan untuk penggunaan sehari-hari. Harga yang kompetitif serta biaya operasional yang terjangkau juga membuat kepemilikan kendaraan listrik ini semakin mudah dijangkau oleh lebih banyak konsumen Indonesia.

VinFast VF 3. (Istimewa).

Seiring dengan ekspansinya di Indonesia, VinFast juga menghadirkan berbagai manfaat kepemilikan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen. Manfaat tersebut mencakup pengisian daya gratis di stasiun pengisian daya V-GREEN hingga 31 Maret 2029, jaminan nilai jual kembali hingga 80% sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, serta fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih antara kepemilikan baterai atau berlangganan baterai.

Dengan dimensinya yang praktis, desain yang khas, pilihan personalisasi yang beragam, serta skema kepemilikan yang semakin mudah dijangkau, VF 3 menjadi pilihan yang relevan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik, khususnya mereka yang baru pertama kali mempertimbangkan kendaraan listrik.