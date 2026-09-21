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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 22 September 2026 | 01.46 WIB

Hyundai Stargazer 2026: Macam Varian dan Harga Terbaru, Mulai Rp241 Jutaan

Pengunjung melihat mobil Hyundai Stargazer X Cartenz yang di pamerkan pada pameran otomotif. (Dony/JawaPos.com) - Image

Pengunjung melihat mobil Hyundai Stargazer X Cartenz yang di pamerkan pada pameran otomotif. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Hyundai Stargazer masih menjadi salah satu pilihan MPV keluarga di Indonesia dengan pilihan varian yang cukup beragam. Memasuki September 2026, lini Stargazer tidak hanya mencakup model standar, tetapi juga Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X.

Menariknya, Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah menetapkan harga baru untuk Stargazer Cartenz dan Cartenz X yang berlaku secara permanen. Harga Stargazer Cartenz kini dimulai dari Rp241,4 juta OTR Jakarta.

Bagi konsumen yang sedang mencari mobil keluarga, perbedaan varian menjadi hal penting karena masing-masing menawarkan kelengkapan fitur dan konfigurasi yang berbeda.

Harga Hyundai Stargazer Cartenz 2026

Stargazer Cartenz tersedia dalam sejumlah pilihan mulai dari varian Trend hingga Prime. Berikut daftar harga OTR Jakarta yang tercantum di situs resmi Hyundai Indonesia:

Varian dan Harga OTR Jakarta

  • Stargazer Cartenz Trend MT  harga Rp241.400.000
  • Stargazer Cartenz Trend IVT harga Rp256.400.000
  • Stargazer Cartenz Style IVT harga Rp271.200.000
  • Stargazer Cartenz Smart Non-HSS IVT harga Rp285.000.000
  • Stargazer Cartenz Smart HSS IVT harga Rp295.000.000 
  • Stargazer Cartenz Prime Non-HSS IVT harga Rp308.000.000
  • Stargazer Cartenz Prime HSS IVT harga Rp318.000.000

Hyundai juga menyediakan opsi Captain Seat dengan tambahan Rp3,5 juta.

Dengan rentang tersebut, konsumen memiliki pilihan dari varian manual hingga model dengan fitur keselamatan Hyundai SmartSense.

Stargazer Cartenz X, Pilihan dengan Tampilan Lebih Sporty

Selain versi standar, Hyundai menawarkan Stargazer Cartenz X. Model ini mengusung karakter crossover yang lebih kuat dibandingkan Stargazer biasa.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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