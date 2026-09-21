Hyundai Stargazer 2026: Macam Varian dan Harga Terbaru, Mulai Rp241 Jutaan

JawaPos.com - Hyundai Stargazer masih menjadi salah satu pilihan MPV keluarga di Indonesia dengan pilihan varian yang cukup beragam. Memasuki September 2026, lini Stargazer tidak hanya mencakup model standar, tetapi juga Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X.

Menariknya, Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah menetapkan harga baru untuk Stargazer Cartenz dan Cartenz X yang berlaku secara permanen. Harga Stargazer Cartenz kini dimulai dari Rp241,4 juta OTR Jakarta.

Bagi konsumen yang sedang mencari mobil keluarga, perbedaan varian menjadi hal penting karena masing-masing menawarkan kelengkapan fitur dan konfigurasi yang berbeda.

Harga Hyundai Stargazer Cartenz 2026

Stargazer Cartenz tersedia dalam sejumlah pilihan mulai dari varian Trend hingga Prime. Berikut daftar harga OTR Jakarta yang tercantum di situs resmi Hyundai Indonesia:

Varian dan Harga OTR Jakarta

Stargazer Cartenz Trend MT harga Rp241.400.000

Stargazer Cartenz Trend IVT harga Rp256.400.000

Stargazer Cartenz Style IVT harga Rp271.200.000

Stargazer Cartenz Smart Non-HSS IVT harga Rp285.000.000

Stargazer Cartenz Smart HSS IVT harga Rp295.000.000

Stargazer Cartenz Prime Non-HSS IVT harga Rp308.000.000

Stargazer Cartenz Prime HSS IVT harga Rp318.000.000 Hyundai juga menyediakan opsi Captain Seat dengan tambahan Rp3,5 juta.

Dengan rentang tersebut, konsumen memiliki pilihan dari varian manual hingga model dengan fitur keselamatan Hyundai SmartSense.

Stargazer Cartenz X, Pilihan dengan Tampilan Lebih Sporty