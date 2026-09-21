Hyundai Stargazer 2026: Macam Varian dan Harga Terbaru, Mulai Rp241 Jutaan

Pengunjung melihat mobil Hyundai Stargazer X Cartenz yang di pamerkan pada pameran otomotif. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Hyundai Stargazer masih menjadi salah satu pilihan MPV keluarga di Indonesia dengan pilihan varian yang cukup beragam. Memasuki September 2026, lini Stargazer tidak hanya mencakup model standar, tetapi juga Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X.
Menariknya, Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah menetapkan harga baru untuk Stargazer Cartenz dan Cartenz X yang berlaku secara permanen. Harga Stargazer Cartenz kini dimulai dari Rp241,4 juta OTR Jakarta.
Bagi konsumen yang sedang mencari mobil keluarga, perbedaan varian menjadi hal penting karena masing-masing menawarkan kelengkapan fitur dan konfigurasi yang berbeda.
Harga Hyundai Stargazer Cartenz 2026
Stargazer Cartenz tersedia dalam sejumlah pilihan mulai dari varian Trend hingga Prime. Berikut daftar harga OTR Jakarta yang tercantum di situs resmi Hyundai Indonesia:
Varian dan Harga OTR Jakarta
Hyundai juga menyediakan opsi Captain Seat dengan tambahan Rp3,5 juta.
Dengan rentang tersebut, konsumen memiliki pilihan dari varian manual hingga model dengan fitur keselamatan Hyundai SmartSense.
Stargazer Cartenz X, Pilihan dengan Tampilan Lebih Sporty
Selain versi standar, Hyundai menawarkan Stargazer Cartenz X. Model ini mengusung karakter crossover yang lebih kuat dibandingkan Stargazer biasa.
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