7 Alasan Motormu Tetap Kusam Meski Selalu Dicuci Bersih

JawaPos.com - Mencuci motor secara rutin memang bisa membuat kendaraan terlihat lebih bersih. Namun, kebiasaan tersebut ternyata tidak selalu membuat tampilan motor tetap mengilap. Seiring waktu, bodi motor bisa terlihat kusam meski kamu rajin mencucinya.

Kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh cara mencuci, produk yang digunakan, hingga paparan lingkungan sehari-hari. Karena itu, bukan hanya frekuensi mencuci yang perlu diperhatikan.

Berikut 7 penyebab motor terlihat kusam meski rutin dicuci! 1. Menggunakan Sabun yang Tidak Tepat

Tidak semua sabun cocok digunakan untuk mencuci motor. Menggunakan sabun rumah tangga atau produk pembersih yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bisa memengaruhi permukaan bodi jika digunakan terlalu sering.

Karena itu, kamu sebaiknya menggunakan sampo atau sabun khusus kendaraan yang sesuai. Selain membantu membersihkan kotoran, produk yang tepat juga dapat mengurangi risiko permukaan bodi menjadi kusam akibat penggunaan bahan pembersih yang kurang sesuai.

2. Motor Terlalu Sering Terpapar Sinar Matahari

Paparan sinar matahari dalam waktu lama juga dapat memengaruhi tampilan bodi motor. Kendaraan yang setiap hari diparkir di tempat terbuka akan lebih sering terkena sinar matahari dan kondisi lingkungan lainnya.

Jika dilakukan terus-menerus, permukaan cat dapat mengalami perubahan tampilan. Karena itu, sebisa mungkin kamu bisa memilih tempat parkir yang teduh atau menggunakan perlindungan tambahan ketika motor harus berada di luar ruangan dalam waktu lama.

3. Mengeringkan Motor Sembarangan