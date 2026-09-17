Mencoba Mitsubishi XForce Ultimate ICE: Nyaman di Kota, Stabil Diajak Jalan Jauh

JawaPos.com - Mitsubishi XForce Ultimate 2026 dengan mesin bensin atau ICE masih punya daya tarik tersendiri di tengah semakin ramainya SUV elektrifikasi.

Bukan hanya soal desain, tetapi juga bagaimana mobil ini digunakan sehari-hari, mulai dari menghadapi kemacetan perkotaan hingga perjalanan luar kota.

Untuk model 2026, XForce Ultimate mendapatkan sejumlah fitur yang membuatnya terasa lebih premium. Salah satu yang paling mencolok adalah frameless panoramic roof, yang kini menjadi bagian dari kelengkapan XForce bermesin bensin maupun hybrid.

Nyaman Dipakai Harian di Dalam Kota Saat digunakan di perkotaan, karakter XForce Ultimate terasa cukup bersahabat. Mesin 1.5 liter dipadukan dengan transmisi CVT yang menghasilkan perpindahan tenaga secara halus.

Karakter tersebut terasa relevan ketika mobil harus menghadapi kondisi stop and go. Pengemudi tidak perlu terlalu sering melakukan koreksi pada pedal gas ketika merayap di tengah kemacetan.

JawaPos.com saat melakukan test drive di kawasan kota maupun tol. (Dony/JawaPos.com)

Posisi duduk yang cukup tinggi juga memberikan visibilitas yang baik. Ditambah radius putar sekitar 5,2 meter. XForce relatif mudah diajak bermanuver ketika masuk ke area parkir atau jalan perkotaan yang tidak terlalu lebar.

Salah satu fitur yang terasa berguna adalah Multi Around Monitor. Kamera memberikan pandangan di sekitar kendaraan sehingga membantu ketika parkir atau bermanuver di ruang yang terbatas. Fitur tersebut memang menjadi salah satu pembeda varian Ultimate dari Exceed.

Panoramic Roof Bikin Kabin Lebih Terang Salah satu perubahan yang paling terasa pada XForce Ultimate 2026 adalah kehadiran frameless panoramic roof. Atap kaca berukuran besar tersebut membuat cahaya alami lebih mudah masuk ke kabin.

Panoramic roof selain menambah mewah juga kabin terasa luas. (Dony/JawaPos.com)

Efeknya, interior terasa lebih terang dan memberikan kesan ruang yang lebih terbuka, terutama ketika perjalanan dilakukan pada pagi atau sore hari.