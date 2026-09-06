Mobil Dipenuhi Abu Vulkanik Gunung Meletus? Ini 10 Cara Membersihkannya agar Tidak Rusak

JawaPos.com - Abu vulkanik akibat gunung meletus bukan sekadar debu biasa. Partikelnya dapat menggores cat dan kaca mobil hingga mengganggu filter udara jika kendaraan tidak segera ditangani dengan benar.

Erupsi gunung berapi dapat membuat mobil yang terparkir di luar rumah tertutup abu vulkanik. Dalam kondisi seperti ini, pemilik mobil sebaiknya tidak terburu-buru membersihkan kendaraan dengan cara biasa.

Salah langkah saat membersihkan abu vulkanik justru bisa membuat bodi dan kaca mobil tergores. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kembali menggunakan kendaraan.

Berikut cara membersihkan dan merawat mobil terkena abu vulkanik.

1. Jangan Langsung Mengelap Mobil Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah langsung mengelap bodi mobil menggunakan kain.

Abu vulkanik yang menempel pada permukaan cat dapat mengandung partikel keras. Jika digosok dalam kondisi kering, partikel tersebut berpotensi menimbulkan baret halus. Jangan mengelap abu dalam kondisi kering.

2. Bilas Mobil dengan Air Langkah pertama untuk membersihkan abu vulkanik pada mobil adalah membilas seluruh permukaan kendaraan menggunakan air.

Tujuannya untuk mengangkat sebanyak mungkin abu sebelum permukaan bodi disentuh menggunakan spons atau kain.

Lakukan secara menyeluruh pada kap mesin, atap, kaca, pintu, bagasi, pelek dan bagian luar lainnya.