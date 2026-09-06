Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 6 September 2026 | 21.53 WIB

Mobil Dipenuhi Abu Vulkanik Gunung Meletus? Ini 10 Cara Membersihkannya agar Tidak Rusak

Debu vulkanik yang menempel pada kaca mobil bagian belakang dan bisa menjadi media tulis (Dony/JawaPos.com) - Image

Debu vulkanik yang menempel pada kaca mobil bagian belakang dan bisa menjadi media tulis (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Abu vulkanik akibat gunung meletus bukan sekadar debu biasa. Partikelnya dapat menggores cat dan kaca mobil hingga mengganggu filter udara jika kendaraan tidak segera ditangani dengan benar.

Erupsi gunung berapi dapat membuat mobil yang terparkir di luar rumah tertutup abu vulkanik. Dalam kondisi seperti ini, pemilik mobil sebaiknya tidak terburu-buru membersihkan kendaraan dengan cara biasa.

Salah langkah saat membersihkan abu vulkanik justru bisa membuat bodi dan kaca mobil tergores. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kembali menggunakan kendaraan.

Berikut cara membersihkan dan merawat mobil terkena abu vulkanik.

1. Jangan Langsung Mengelap Mobil

Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah langsung mengelap bodi mobil menggunakan kain.

Abu vulkanik yang menempel pada permukaan cat dapat mengandung partikel keras. Jika digosok dalam kondisi kering, partikel tersebut berpotensi menimbulkan baret halus. Jangan mengelap abu dalam kondisi kering.

2. Bilas Mobil dengan Air

Langkah pertama untuk membersihkan abu vulkanik pada mobil adalah membilas seluruh permukaan kendaraan menggunakan air.

Tujuannya untuk mengangkat sebanyak mungkin abu sebelum permukaan bodi disentuh menggunakan spons atau kain.

Lakukan secara menyeluruh pada kap mesin, atap, kaca, pintu, bagasi, pelek dan bagian luar lainnya.

3. Jangan Nyalakan Wiper Saat Kaca Berabu

Kaca depan yang tertutup abu jangan langsung dibersihkan menggunakan wiper. Ketika wiper bergerak, abu dapat bergesekan dengan kaca dan menyebabkan goresan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jangan Asal Cuci, Ini 8 Langkah Aman Bersihkan Abu Vulkanik dari Mobil - Image
Otomotif

Jangan Asal Cuci, Ini 8 Langkah Aman Bersihkan Abu Vulkanik dari Mobil

Minggu, 6 September 2026 | 22.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore