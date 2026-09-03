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Kamis, 3 September 2026 | 15.15 WIB

Benarkah Bensin RON Tinggi Lebih Irit? Ini Penjelasan sesuai Mesin

Ilustrasib mobil mengisi BBM di pom bensin. (pixabay.com) - Image

Ilustrasib mobil mengisi BBM di pom bensin. (pixabay.com)

JawaPos.com - Banyak pemilik kendaraan beranggapan bahwa menggunakan bensin dengan angka oktan atau Research Octane Number (RON) yang lebih tinggi akan membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit.

Anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak berlaku untuk semua jenis kendaraan. Pada kenyataannya, tingkat efisiensi bahan bakar tidak hanya ditentukan oleh angka RON yang lebih tinggi, melainkan oleh kesesuaian antara jenis bahan bakar dengan spesifikasi mesin kendaraan. Jika bahan bakar yang digunakan sesuai dengan rasio kompresi mesin, proses pembakaran akan berlangsung lebih optimal sehingga konsumsi BBM dapat menjadi lebih efisien.

Lantas, benarkah bensin beroktan tinggi selalu membuat kendaraan lebih irit?

RON (Research Octane Number) merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan bahan bakar dalam menahan tekanan dan suhu tinggi di ruang bakar sebelum terbakar akibat percikan api dari busi.

Semakin tinggi angka RON, semakin besar pula ketahanan bahan bakar terhadap tekanan kompresi. Hal ini membuat pembakaran berlangsung lebih stabil dan mengurangi risiko terjadinya detonasi atau knocking (ngelitik), terutama pada mesin dengan rasio kompresi tinggi.

Di Indonesia, bensin tersedia dalam beberapa pilihan angka RON, mulai dari RON 89, RON 90 seperti Pertalite, RON 92 seperti Pertamax, hingga RON 95, RON 98, dan RON 100. Masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan mesin dengan karakteristik yang berbeda.

Benarkah bensin beroktan tinggi lebih irit?

Melansir dari Wahanahonda, bensin dengan angka oktan lebih tinggi memang dapat membuat konsumsi bahan bakar lebih hemat. Namun, hal tersebut hanya berlaku apabila jenis bahan bakar yang digunakan sesuai dengan rasio kompresi mesin kendaraan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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