Mitsubishi Pajero 2026, SUV Legendaris Siap Meluncur dengan Basis Triton dan Teknologi Terbaru

Mitsubishi Pajero akan muncul kembali setelah sempat berhenti produksi. (MMC)
JawaPos.com - Mitsubishi Motors Corporation resmi mengumumkan kembalinya Mitsubishi Pajero ke pasar global. SUV legendaris yang sempat dihentikan penjualannya pada 2021 itu akan melakukan debut dunia (world premiere) pada musim gugur 2026.
Kembalinya Mitsubishi Pajero terbaru menjadi momen penting bagi para pecinta SUV dan penggemar otomotif dunia. Pasalnya, ini merupakan comeback pertama Pajero setelah lima tahun vakum dari pasar internasional.
Dalam keterangan resmi MMC, Jumat (29/5) bahwa Mitsubishi memastikan bahwa model generasi terbaru tersebut akan tetap mempertahankan DNA sebagai SUV tangguh untuk berbagai medan, namun dibekali teknologi dan kenyamanan yang lebih modern.
Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1982, Mitsubishi Pajero telah menjadi salah satu SUV paling ikonik yang pernah diproduksi pabrikan Jepang tersebut. Mobil ini dirancang dengan konsep yang menggabungkan kemampuan off-road kendaraan 4x4 sejati dengan kenyamanan mobil penumpang.
Selama empat generasi, Pajero berhasil mencatatkan penjualan kumulatif lebih dari 3,25 juta unit di lebih dari 170 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Popularitas Pajero tidak hanya datang dari pasar konsumen, tetapi juga dari dunia motorsport. Pada 1983, Pajero mulai berkompetisi di Reli Dakar, salah satu ajang reli paling berat dan ekstrem di dunia.
Dalam perjalanannya, Pajero berhasil meraih 12 kemenangan Dakar Rally, termasuk tujuh kemenangan beruntun. Prestasi tersebut menjadi bukti ketangguhan, stabilitas, dan daya tahan SUV legendaris ini di berbagai kondisi medan.
Untuk generasi terbaru, Mitsubishi Pajero 2026 dibangun menggunakan platform ladder frame yang sama dengan Mitsubishi Triton terbaru.
Meski berbagi basis dengan Triton, Mitsubishi melakukan pengembangan khusus pada kabin, sistem suspensi depan dan belakang, serta karakter berkendara agar sesuai dengan kebutuhan sebuah SUV premium.
Penggunaan rangka ladder frame diklaim memberikan kekuatan struktural tinggi sekaligus mendukung kemampuan off-road yang menjadi ciri khas Pajero selama puluhan tahun.
