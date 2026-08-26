Perluas Pasar, BYD dan Denza Tambah Dealer di Jawa Timur 

JawaPos.com - Dua merek kendaraan listrik BYD dan Denza mempeluas pasar di Jawa Timur dengan menghadirkan empat dealer baru yang tersebar di lima kota dan kabupaten, Rabu (26/8).

Rinciannya, Denza Haka Bukit Darmo di Surabaya, BYD Haka Gresik, BYD Haka Mojokerto, BYD Haka Madiun, dan BYD Haka Banyuwangi.

CEO Haka Auto Hariyadi Kaimuddin mengatakan ekspansi yang dilakukan ini untuk menjawab perkembangan kebutuhan mobilitas masyarakat Jawa Timur yang semakin beragam.

“Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar, dan kami ingin memastikan masyarakat di Surabaya maupun kota-kota lainnya memiliki akses terhadap pilihan kendaraan elektrifikasi terbaik, lengkap dengan layanan dan pengalaman kepemilikan yang dapat diandalkan," kata Hariyadi saat peresmian Denza Haka Bukit Darmo di Surabaya.

Dia menerangkan dengan jaringan yang semakin luas, konsumen tidak hanya mendapatkan pilihan produk, tetapi juga kemudahan dalam memperoleh informasi, melakukan test drive, membeli kendaraan, mendapatkan layanan purnajual, hingga melakukan perawatan kendaraan secara berkala.

“Masyarakat di berbagai daerah juga semakin terbuka terhadap kendaraan listrik dan kendaraan elektrifikasi. Karena itu, strategi kami adalah hadir lebih dekat, bukan hanya di pusat kota, tetapi juga di wilayah-wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mobilitas yang kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Operation Central Area General Manager Haka Auto Chitra Ortho Prayundityo menilai tren permintaan yang terus berkembang di jaringan Denza Haka dan BYD Haka menjadi indikator bahwa konsumen Jawa Timur juga semakin memahami keunggulan kendaraan elektrifikasi.