Industri Otomotif Jawa Timur Makin Bergeliat, Ekspor Naik Jadi USD 510,22 Juta

JawaPos.com - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseperindag) Provinsi Jawa Timur, Iwan mengungkapkan bahwa tren ekspor industri otomotif di wilayah tersebut mengalami peningkatan signifikan.

Pada tahun 2023, nilai ekspor tercatat 447,17 juta US Dollar, tahun 2024 tercatat sebesar 442,25 juta US Dollar, dan pada tahun 2025, nilai ekspor melonjak signifikan sebesar 510,22 juta US Dollar.

"Walaupun ada koreksi pada 2024, ekspor industri otomotif kita tetap melonjak, dengan negara tujuan utamanya Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab," tuturnya dalam peresmian GIIAS Surabaya 2026, Rabu (26/8).

Iwan menjelaskan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,84 persen secara c-to-c. Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada tiga sektor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, yakni industri manufaktur sebesar 31,27 persen, disusul sektor perdagangan 18,49 persen, dan sektor pertanian sebesar 10,87 persen.

"Tetapi industri ini (otomotif) juga sangat sensitif. Ketika ada geopolitik, geo ekonomi, ini juga sangat berdampak terhadap aktivitas dan kinerja perekonomian di Jawa Timur," imbuh Iwan.

Berdasarkan indikator PMI, sektor manufaktur Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan dan turut berdampak terhadap Jawa Timur. Meski begitu, geliat industri otomotif di Jatim terus menunjukkan perkembangan positif.

"Kami sampaikan juga bahwa dari neraca perdagangan produk industri otomotif, nilai impor masih jauh lebih kecil dibandingkan nilai ekspornya. Hal ini menjadi potensi besar untuk industri otomotif di Jawa Timur," terangnya.

Sebagai informasi, pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 resmi digelar di Grand City Convex, Surabaya, mulai dari 26 Agustus hingga 31 Agustus 2027.