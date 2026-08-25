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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.02 WIB

Ban Dual Purpose untuk Motor Harian, Apa Untung dan Ruginya? Ini yang Perlu Diketahui

Ban dual purpose. (Istimewa) - Image

Ban dual purpose. (Istimewa)

JawaPos.com - Ban dual purpose menawarkan kompromi antara kemampuan melibas aspal dan medan ringan. Tapaknya yang agresif membuat motor terlihat lebih gagah, tetapi untuk penggunaan harian di perkotaan, ban jenis ini juga memiliki sejumlah konsekuensi yang perlu dipahami.

Ban dual purpose dirancang untuk digunakan di dua karakter permukaan, yakni jalan aspal serta medan ringan seperti tanah, kerikil, dan jalan berbatu.

Karena itu, ban ini banyak dipilih pemilik motor trail, adventure, bebek, hingga motor sport yang membutuhkan fleksibilitas lebih.

Namun, memilih ban motor sebaiknya tidak hanya berdasarkan tampilan. Karakter berkendara, kondisi jalan yang paling sering dilalui, ukuran ban, hingga tekanan angin harus menjadi pertimbangan.

Kelebihan Ban Dual Purpose

Keunggulan utama ban dual purpose adalah serbaguna. Ketika perjalanan harian tidak selalu melewati aspal mulus, pola tapak yang lebih berjarak dapat membantu menjaga traksi di jalan tanah, kerikil, atau permukaan yang tidak rata.

Ban ini juga cocok bagi pengendara yang sesekali melakukan perjalanan ke area pedesaan, perkebunan, camping ground, atau jalur dengan kondisi jalan ringan.

Selain fungsi, desain tapaknya yang agresif menjadi daya tarik tersendiri. Motor bisa terlihat lebih kekar dan memiliki karakter adventure tanpa harus mengubah banyak bagian lain.

Kekurangan Ban Dual Purpose untuk Harian

Di balik fleksibilitasnya, ban dual purpose memiliki kompromi ketika digunakan dominan di jalan aspal. Pola tapak yang lebih kasar umumnya menghasilkan suara lebih terdengar saat melaju di aspal.

Respons kemudi juga dapat terasa berbeda dibandingkan ban yang memang dirancang khusus untuk penggunaan jalan raya.

Performa di aspal basah juga perlu diperhatikan. Karena itu, jangan memilih ban hanya berdasarkan bentuk tapaknya. Kompon karet, konstruksi, ukuran, indeks beban, dan rekomendasi pabrikan sama pentingnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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