Estimasi Biaya Servis AC Mobil: Bisa Tembus hingga Sekitar Rp 4 Juta

JawaPos.com - Berkendara dengan nyaman di negara beriklim tropis seperti Indonesia tentu memerlukan sistem pendingin udara (AC) mobil yang berfungsi optimal, terutama saat cuaca panas terik.

Namun, tak sedikit pemilik kendaraan yang dihadapkan pada masalah AC mobil tidak dingin. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari freon yang habis hingga kerusakan komponen vital seperti kompresor.

Untuk memastikan penyebab pasti dan melakukan penanganan yang tepat, pemilik kendaraan disarankan untuk membawa mobil ke bengkel guna pemeriksaan menyeluruh. Servis AC secara berkala pun penting dilakukan sebagai langkah preventif agar performa sistem pendingin tetap terjaga.

Estimasi biaya servis AC mobil

Harga servis AC mobil bervariasi tergantung pada jenis kerusakan, jenis kendaraan, dan lokasi bengkel. Berikut adalah rincian estimasi biaya layanan servis AC mobil berdasarkan jenis perawatan yang umum dilakukan:

1. Servis rutin AC mobil Meliputi pembersihan sistem, pengecekan freon, dan pemeriksaan komponen dasar. Biaya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung pada jenis mobil dan tarif masing-masing bengkel.