Simak 7 Penyebab Motor Sulit Di-starter dan Cara Mengatasinya

Ilustrasi tombol starter sepeda motor. (RianAlfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Motor yang sulit distarter bisa mengganggu aktivitas, terutama ketika harus digunakan pada pagi hari. Kondisi ini dapat disebabkan masalah kelistrikan, sistem pengapian, bahan bakar hingga komponen mesin.
Motor tidak langsung dinyatakan rusak berat ketika starter sulit bekerja. Pemeriksaan dapat dimulai dari komponen yang paling sederhana, seperti aki, busi dan sistem pengisian, sebelum mengarah ke bagian mesin yang lebih kompleks.
Aki menjadi salah satu komponen pertama yang perlu diperiksa ketika starter elektrik terasa berat. Gejalanya dapat berupa suara starter melemah, lampu meredup atau klakson terdengar lebih kecil.
Pada motor dengan sistem injeksi, aki berperan penting dalam menyediakan daya untuk proses menghidupkan mesin. Aki yang mulai kehilangan daya dapat membuat motor sulit menyala.
Cara mengatasinya: periksa kondisi dan tegangan aki. Jika aki sudah tidak mampu menyimpan daya dengan baik, penggantian mungkin diperlukan sesuai spesifikasi motor.
Busi bertugas menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Jika busi kotor, aus atau celah elektrodanya tidak sesuai, percikan dapat melemah sehingga mesin lebih sulit dinyalakan.
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Jawa Pos
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