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Nanda Prayoga
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Nggak Perlu Jinjit, 5 Motor Ini Punya Jok Rendah dan Cocok Buat Orang Pendek

Pengunjung menyaksikkan New Honda Scoopy terbaru yang di luncurkan di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos) - Image

Pengunjung menyaksikkan New Honda Scoopy terbaru yang di luncurkan di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Tinggi badan menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kamu memilih sepeda motor. Bagi pengendara bertubuh pendek, motor dengan jok terlalu tinggi bisa membuat kaki sulit menapak sempurna saat berhenti. 

Kondisi tersebut tentu dapat mengurangi rasa percaya diri, terutama ketika harus bermanuver atau berhenti di tengah kemacetan.
 
Karena itu, motor dengan tinggi jok yang lebih rendah bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Selain memudahkan kaki menapak, dimensi motor yang kompak juga membuatnya lebih mudah dikendalikan. 
 
Berikut 5 motor yang bisa kamu pertimbangkan jika mencari kendaraan dengan jok relatif rendah.

 
1. Honda Scoopy
 
Honda Scoopy menjadi salah satu pilihan yang cukup ramah buat kamu yang memiliki postur tubuh tidak terlalu tinggi. Motor matic bergaya retro ini memiliki tinggi tempat duduk sekitar 746 mm, sehingga kaki relatif lebih mudah menjangkau permukaan jalan ketika berhenti.
 
Selain jok yang rendah, Scoopy memiliki dimensi yang cukup kompak dan bobot yang relatif ringan. Karakter tersebut membuat motor lebih mudah dikendalikan, terutama ketika kamu harus bermanuver di jalan perkotaan atau memarkirkannya secara manual.
 
2. Honda BeAT
 
Honda BeAT juga bisa menjadi pilihan buat kamu yang menginginkan motor dengan posisi duduk rendah dan bodi ringan. Tinggi tempat duduknya berada di kisaran 740 mm, sehingga cukup bersahabat untuk pengendara dengan postur tubuh yang lebih pendek.
 
Bobot BeAT yang ringan juga menjadi keuntungan tersendiri. Kamu tidak hanya lebih mudah menapak ketika berhenti, tetapi juga lebih mudah menggeser atau mengendalikan motor ketika berada di area parkir.
 
3. Yamaha Fazzio
 
Yamaha Fazzio memiliki tinggi tempat duduk sekitar 750 mm. Angka tersebut membuat posisi berkendaranya relatif mudah dijangkau oleh pengendara dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi.
 
Desain bodinya yang tidak terlalu besar juga membantu memberikan rasa percaya diri ketika digunakan sehari-hari. Buat kamu yang mencari motor dengan gaya retro-modern sekaligus posisi duduk yang tidak terlalu tinggi, Fazzio bisa masuk dalam daftar pertimbangan.
 
4. Yamaha Gear Ultima
 
Yamaha Gear Ultima mempunyai tinggi tempat duduk sekitar 750 mm. Motor ini dirancang sebagai skutik yang praktis untuk kebutuhan sehari-hari, dengan dimensi yang cukup ringkas untuk digunakan di kawasan perkotaan.
 
Buat kamu yang memiliki postur pendek, kombinasi jok yang relatif rendah dan bodi yang praktis dapat mempermudah pengendalian. Gear Ultima juga memiliki karakter yang cocok untuk aktivitas seperti pergi bekerja, kuliah, berbelanja, atau sekadar bepergian di dalam kota.
 
 
5. Yamaha Grand Filano
 
Yamaha Grand Filano memiliki tinggi tempat duduk sekitar 780 mm, sehingga memang sedikit lebih tinggi dibandingkan beberapa motor dalam daftar ini. Namun, desain jok dan bentuk bodinya tetap membuat posisi berkendara cukup mudah dijangkau oleh banyak pengendara.
 
Motor ini bisa menjadi pilihan buat kamu yang menginginkan tampilan lebih premium tanpa harus menggunakan motor dengan dimensi yang terlalu besar. Meski demikian, karena tinggi jok setiap motor tidak otomatis menentukan apakah kaki kamu bisa menapak sempurna, sebaiknya lakukan test ride sebelum membeli.
 
 
 
Editor: Bintang Pradewo
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