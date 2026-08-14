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Nanda Prayoga
Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Motor Paling Tangguh Dipakai Bertahun-tahun, Ini 5 Pilihannya

Ilustrasi komponen CVT Nmax 'Turbo'. (Istimewa)

JawaPos.com - Bagi banyak orang, membeli motor bukan sekadar mencari kendaraan yang tampil menarik atau punya fitur lengkap. Ketahanan mesin juga menjadi pertimbangan penting, terutama bagi kamu yang menggunakan motor setiap hari untuk bekerja, kuliah, mengantar keluarga, atau sekadar beraktivitas di dalam kota.

Motor dengan mesin awet biasanya dianggap lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena frekuensi perbaikan besar bisa ditekan. Meski begitu, usia mesin tidak hanya ditentukan oleh merek atau kapasitas mesin, tetapi juga bagaimana motor digunakan dan dirawat oleh pemiliknya.

Berikut 5 motor yang dikenal memiliki mesin tangguh dan bisa menjadi pilihan untuk pemakaian jangka panjang!

1. Honda BeAT

Honda BeAT menjadi salah satu motor matik yang banyak digunakan untuk aktivitas harian. Mesinnya berkapasitas 110 cc dan dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan yang menuntut kepraktisan sekaligus efisiensi bahan bakar.

Dengan perawatan rutin seperti mengganti oli, menjaga kondisi filter udara, dan melakukan servis berkala, mesin BeAT bisa digunakan dalam waktu lama. Karakternya yang sederhana juga membuat motor ini relatif mudah dirawat untuk penggunaan sehari-hari.

2. Honda Vario 125

Honda Vario 125 juga termasuk motor yang cukup populer untuk pemakaian harian. Mesin 125 cc-nya menawarkan tenaga yang cukup untuk digunakan di perkotaan maupun perjalanan yang sedikit lebih jauh.

Ketahanan mesin tentu sangat bergantung pada perawatan. Namun, jika servis dilakukan sesuai jadwal dan komponen penting seperti oli mesin, busi, serta sistem pendinginan diperhatikan, Vario 125 dapat menjadi kendaraan yang diandalkan dalam jangka panjang.

3. Yamaha Mio

Yamaha Mio merupakan salah satu nama lama di segmen motor matik Indonesia. Motor ini dikenal luas karena konstruksinya yang relatif sederhana dan penggunaannya yang praktis untuk aktivitas sehari-hari.

Editor: Estu Suryowati
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