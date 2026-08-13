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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.10 WIB

United RX6000, Motor Listrik 6.000 Watt yang Bisa Charging di Rumah dan SPKLU Euro Type 2

Motor listrik lokal United E-Motor RX6000. (Dony/JawaPos.com) - Image

Motor listrik lokal United E-Motor RX6000. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - United E-Motor RX6000 hadir sebagai motor listrik dual-purpose yang menawarkan performa 6.000 watt, jarak tempuh hingga 120 km, serta kemampuan pengisian daya melalui listrik rumah dan SPKLU Euro Type 2. 

Dengan karakter all-terrain, motor listrik ini menyasar pengguna yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitas harian sekaligus perjalanan dengan medan beragam.

pengguna tidak hanya dapat melakukan pengisian baterai menggunakan sumber listrik di rumah, tetapi juga memiliki opsi menggunakan SPKLU dengan konektor Euro Type 2.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Henry Mulyadi, mengatakan RX6000 dirancang dengan menggabungkan performa, kemampuan dual-purpose dan fleksibilitas pengisian daya.

“Kompatibilitas dengan charger SPKLU Euro Type 2 menjadi salah satu keunggulan yang kami hadirkan untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin praktis bagi pengguna,” ujar Henry.

port charger yang kompatibel dengan Euro Type 2. (Dony/JawaPos.com)

Tenaga 6.000 Watt dan Jarak Tempuh 120 Km

Sebagai motor listrik dengan konsep All-Terrain E-Performance, United RX6000 mengusung desain yang terinspirasi dari motor trail dengan sentuhan urban sport-bike.

Posisi berkendara dibuat tegak dengan karakter setang yang mendukung penggunaan di jalan perkotaan maupun ketika menghadapi medan yang lebih beragam.

Untuk performanya, United RX6000 menggunakan motor listrik dengan top power 6.000 watt dan torsi maksimum 55 Nm pada 550 rpm.

Motor listrik ini mampu mencapai kecepatan hingga 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh hingga 120 km dalam sekali pengisian daya. Sumber tenaganya berasal dari baterai lithium berkapasitas 72V 54Ah.

Bisa Charging di Rumah hingga SPKLU

Salah satu daya tarik United RX6000 adalah pilihan pengisian baterainya. Motor listrik ini mendukung direct charging menggunakan sumber listrik rumah dengan kebutuhan daya mulai 1.300 VA hingga 4.400 VA.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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