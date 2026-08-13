Strategi DFSK E5 Plus di Indonesia: SUV PHEV Rp400 Jutaan untuk Atasi Range Anxiety

JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile mulai memperkuat langkahnya di pasar mobil elektrifikasi Indonesia melalui DFSK E5 Plus. SUV plug-in hybrid (PHEV) ini menjadi salah satu produk penting dalam strategi DFSK untuk memperluas pasar kendaraan penumpang.

DFSK E5 Plus ditawarkan dengan harga perkenalan Rp479 juta selama GIIAS 2026. Setelah periode tersebut, harga normalnya menjadi Rp499 juta on the road (OTR) Jakarta.

Dengan harga yang masih berada di bawah Rp500 juta, DFSK ingin membuat teknologi PHEV lebih mudah dijangkau konsumen Indonesia.

Fokus Atasi Kekhawatiran Jarak Tempuh Salah satu tantangan utama kendaraan listrik di Indonesia adalah kekhawatiran konsumen mengenai jarak tempuh dan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU.

Menurut Doni Putra Okten Pratama adalah Head of Sales and Marketing di PT Sokonindo Automobile, DFSK mencoba menjawab persoalan tersebut melalui teknologi Dual Energy pada E5 Plus.

Sistem PHEV ini menggabungkan baterai berkapasitas 25 kWh dengan mesin bensin 1.500 cc. Dengan kombinasi tersebut, E5 Plus diklaim mampu menempuh jarak hingga 140 km dalam mode listrik murni.

Sementara untuk perjalanan dengan kombinasi tenaga listrik dan mesin bensin, jarak tempuh totalnya diklaim mencapai 1.400 km.

"Konsep tersebut memberikan fleksibilitas bagi konsumen. Untuk perjalanan harian, mobil dapat memanfaatkan tenaga listrik, sedangkan mesin bensin memberikan pilihan tambahan ketika perjalanan jauh atau saat akses SPKLU masih terbatas," kata Doni kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu di Tangerang.

Doni menambahkan strategi lain DFSK adalah bermain di sektor harga. E5 Plus diposisikan sebagai SUV PHEV 7 penumpang dengan harga yang kompetitif di segmennya.