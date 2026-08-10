Rayakan Anniversary ke-8 MBI, Persaudaraan Bikers dari Aceh hingga NTB Bertemu di Jakarta

Ketua Dewan Kehormatan MBI Bambang Soesatyo, Ketua Umum MBI Darus Jayalalana, Wakil Ketua Umum MBI Jaya Azhari, beserta sejumlah member MBI hadir dalam malam perayaan Anniversary MBI ke-8. (MBI untuk JawaPos,com)



JawaPos.com - Motor Besar Indonesia (MBI) memasuki usia delapan tahun. Momen tersebut dirayakan melalui malam puncak ulang tahun yang digelar di Stadium Jakarta, Sabtu (8/8) malam.

Perayaan mengusung tema Brotherhood, Loyalty, Nationalism dan dihadiri anggota MBI dari berbagai daerah di Indonesia. Pemilihan waktu pelaksanaan turut memiliki makna tersendiri. Perayaan digelar pada tanggal 8 bulan 8 dan dimulai pukul 20.00 WIB, sesuai dengan usia MBI yang genap delapan tahun.

Wakil Ketua Umum MBI Jaya Azhari menyebut momen tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi yang sejak awal dibangun atas dasar persaudaraan. "Ini perjalanan bersejarah buat kami. Usia delapan tahun, makanya kami menempatkan di tanggal 8, bulan 8, dan jam 8 malam. Ini salah satu momen kami mengumpulkan para anggota MBI dari seluruh wilayah di Indonesia. Sekarang ada 22 chapter atau wilayah MBI di seluruh Indonesia," kata Jaya saat ditemui di sela-sela perayaan tersebut.

Menurut Jaya, malam puncak tersebut menjadi bentuk apresiasi dari pengurus pusat kepada seluruh anggota yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan MBI. Seluruh perjalanan organisasi selama delapan tahun dirangkum dalam satu perayaan yang mempertemukan anggota dari berbagai chapter.

"Ini bentuk kontribusi dari kami di kepengurusan pusat MBI kepada seluruh anggota. Perjalanan kami selama delapan tahun kami rangkai dalam satu event. Ini yang menandakan bersama, bersatu, dan bersaudara. Jadi dari pertama berdiri sampai hari ini kami rangkai dalam satu acara ini," ujarnya.

Perayaan HUT ke-8 MBI tahun ini terasa berbeda karena pengurus mengundang perwakilan dari seluruh chapter yang ada di Indonesia. Para anggota datang dari berbagai penjuru, termasuk Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menempuh perjalanan darat menggunakan sepeda motor menuju Jakarta.

"Yang spesial dalam perayaan kali ini kami langsung mengundang setiap wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari ujung, dari NTB sampai ke Aceh, mereka datang dengan perjalanan darat atau riding dari ujung ke ujung," tutur Jaya.