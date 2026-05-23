Dari Motor ke Sepeda, Gaya Hidup Para Bikers Kini Makin Ramah Lingkungan

JawaPos.com - Di tengah meningkatnya biaya mobilitas dan padatnya lalu lintas perkotaan, sepeda kini mulai dilirik bukan sekadar alat olahraga, tetapi juga menjadi alternatif transportasi praktis bagi masyarakat urban, termasuk para bikers yang membutuhkan moda ramah lingkungan untuk menunjang hobinya selain sepeda motor. Tren ini ikut mendorong tingginya minat terhadap sepeda performa tinggi hingga kebutuhan aksesoris penunjang aktivitas harian.

Perkembangan gaya hidup urban dalam beberapa tahun terakhir membuat sepeda semakin dekat dengan dunia otomotif dan mobilitas modern.

Tidak hanya digunakan untuk olahraga akhir pekan, sepeda kini mulai menjadi pilihan alternatif transportasi harian bagi sebagian masyarakat perkotaan, termasuk pengendara motor yang ingin tetap aktif, lebih sehat, sekaligus efisien saat beraktivitas jarak dekat tanpa selalu bergantung pada kendaraan bermotor.

Bagi sebagian bikers, sepeda juga mulai menjadi bagian dari gaya hidup penunjang hobi otomotif. Selain dapat digunakan untuk menjaga kebugaran fisik, sepeda dinilai lebih ramah lingkungan dan praktis digunakan di area perkotaan yang padat.

Sepeda konvensional mulai dilirik para bikers. (Istimewa)

Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya minat terhadap berbagai jenis sepeda, mulai dari road bike, folding bike, hingga sepeda listrik yang dinilai praktis digunakan untuk kebutuhan mobilitas urban maupun aktivitas rekreasi.

Momentum akhir bulan yang identik dengan periode gajian juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk melengkapi kebutuhan hobi dan mobilitas, termasuk perangkat penunjang aktivitas bersepeda.

Melihat tren tersebut, ATR Cycling menghadirkan program bertajuk “PAYDAY” yang berlangsung pada 25 hingga 31 Mei 2026. Program ini menawarkan berbagai potongan harga untuk produk sepeda dan aksesoris yang kini semakin diminati masyarakat urban.

Salah satu program yang cukup menarik perhatian adalah “Super Brand Day Shadow” yang berlangsung khusus pada 25 Mei 2026 dengan menghadirkan sejumlah sepeda performa tinggi dari merek Shadow yang mendapatkan penyesuaian harga.

Beberapa model seperti Shadow Bone, Shadow R5, hingga Shadow R7 menjadi bagian dari program tersebut. Model-model ini menunjukkan pasar sepeda performa tinggi di Indonesia masih memiliki peminat yang cukup besar, terutama di kalangan pengguna yang aktif melakukan touring, commuting, maupun olahraga jarak jauh.