Ketika Baterai Tak Lagi Jadi Penghalang Motor Listrik

Kehadiran Evo, Feliz II, dan Viper menunjukkan bahwa strategi VinFast di Indonesia tidak hanya berfokus pada penjualan kendaraan. (Istimewa)
JawaPos.com - VinFast memperkuat pasar motor listrik Indonesia dengan menghadirkan tiga e-scooter sekaligus, yakni Evo, Feliz II, dan Viper. Tak hanya menawarkan desain modern dan performa hingga 90 km/jam, ketiganya membawa teknologi baterai LFP serta ekosistem tukar baterai yang dikembangkan bersama V-Green.
Pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia terus berkembang. Melihat peluang tersebut, VinFast menghadirkan tiga model e-scooter sekaligus, yaitu VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper.
Ketiganya tidak hanya mengandalkan desain modern dan performa, tetapi juga menawarkan sistem tukar baterai yang menjadi salah satu strategi VinFast untuk menjawab tantangan penggunaan motor listrik di Indonesia.
VinFast mengembangkan ketiga model tersebut dengan fokus pada ketahanan, efisiensi, keamanan baterai, serta kemudahan penggunaan untuk mobilitas harian.
VinFast Evo, Feliz II, dan Viper menggunakan rangka baja berkekuatan tinggi yang memenuhi standar Japanese Industrial Standards (JIS).
Proses pengelasan rangka dilakukan secara otomatis menggunakan robot industri ABB. Metode ini ditujukan untuk menjaga konsistensi kualitas produksi sekaligus menghasilkan struktur yang lebih kuat dan presisi.
Ketiga e-scooter tersebut juga telah menjalani pengujian beban hingga 200 kg. Pengujian ini dirancang untuk memastikan stabilitas kendaraan ketika digunakan membawa pengendara, penumpang maupun barang.
Untuk menghadapi kondisi jalan dan iklim tropis, VinFast juga melakukan pengujian ketahanan dinamis hingga 650.000 siklus serta uji ketahanan terhadap korosi melalui salt spray test selama 500 jam.
Motor listrik dan Motor Control Unit (MCU) juga memiliki perlindungan air dengan sertifikasi IP67. Berdasarkan pengujian internal VinFast, komponen tersebut mampu bertahan dalam kondisi terendam air hingga kedalaman 0,5 meter selama 30 menit.
Dari sisi performa, ketiga model menggunakan motor listrik BLDC in-hub dengan daya maksimum hingga 5.200 watt. VinFast Viper dan Feliz II memiliki kecepatan maksimum hingga 90 km/jam, sedangkan Evo mencapai 80 km/jam.
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