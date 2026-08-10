Kebutuhan Talenta Kendaraan Listrik Meningkat, Sekolah Mulai Perkuat Kompetensi Industri

Talenta mekanik kendaraan listrik pada bangku SMK. (Istimewa)
JawaPos.com - Perkembangan industri kendaraan listrik tak hanya membutuhkan pertumbuhan penjualan dan infrastruktur, tetapi juga tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai. Kebutuhan tersebut mulai direspons pendidikan vokasi dengan mengubah bengkel praktik menjadi teaching factory yang mengacu pada standar industri, termasuk pengembangan kompetensi konversi sepeda motor listrik.
Salah satunya dilakukan di SMK Dinamika Jakarta, melalui kolaborasi yang menjadi Teaching Factory Teknik Sepeda Motor dalam mendukung pengembangan kompetensi kendaraan listrik melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero).
Para siswa tidak hanya memperoleh fasilitas pembelajaran yang lebih modern, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensi hingga sebagian guru dan siswa dipercaya menjadi asesor sertifikasi konversi sepeda motor listrik.
General Manager PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (PLN UIP2B Jamali), Munawwar Furqan, mengatakan bahwa potensi generasi muda akan berkembang ketika didukung oleh ekosistem yang tepat.
Menurutnya, sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri menjadi salah satu kunci dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten menghadapi tantangan masa depan.
"Melihat sekolah bisa terus bertumbuh dan mampu mencetak lulusan dengan kompetensi yang diakui tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi PLN untuk terus menghadirkan program-program yang memberi manfaat jangka panjang," ujar Munawwar di Jakarta, dikutip Senin (10/8).
Program tersebut dilaksanakan PLN UIP2B Jamali melalui Unit Pelaksana Pengatur Beban DKI Jakarta dan Banten (UP2B Jakban) dengan menghadirkan bantuan peralatan praktik sekaligus membuka akses pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan industri kendaraan listrik.
Dampak program tersebut kini terlihat nyata. Bengkel praktik yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran telah berkembang menjadi Teaching Factory Teknik Sepeda Motor.
"Para siswa tidak lagi sekadar mempelajari teori konversi kendaraan listrik, tetapi telah mampu melakukan praktik sesuai standar industri, menghasilkan karya, serta membangun budaya kerja yang semakin profesional," ujarnya.
Perkembangan tersebut bahkan melampaui ekspektasi. Sejumlah guru dan siswa kini dipercaya menjadi bagian dari asesor sertifikasi konversi sepeda motor listrik di Kota Duri.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027