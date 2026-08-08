Motul x Von Dutch Berkolaborasi, Bawa Semangat Kustom Kultur Indonesia ke Panggung Dunia

JawaPos.com - Budaya otomotif tak lagi sekadar soal performa kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup. Melalui kampanye Kustom Kulture Beyond Borders, Motul Indonesia dan Von Dutch Indonesia kembali berkolaborasi menghadirkan perpaduan dunia pelumas premium, streetwear, dan kustom kultur yang menyasar komunitas otomotif, bahkan hingga tampil di ajang bergengsi MOONEYES Street Car Nationals di Jepang.

Program ini menjadi bentuk perayaan budaya otomotif, streetwear, dan kustom culture yang telah menjadi identitas kedua merek sekaligus memperkuat kedekatan dengan komunitas pecinta roda dua dan roda empat.

Kolaborasi yang dimulai sejak 2025 ini tidak hanya menghadirkan produk, tetapi juga membangun pengalaman bagi komunitas otomotif. Motul memadukan citranya sebagai produsen pelumas berperforma tinggi dengan sentuhan gaya hidup khas Von Dutch yang identik dengan desain autentik dan karakter rebellious.

Mengusung tema Kustom Kulture Beyond Borders, koleksi terbaru terinspirasi dari budaya American Kustom Kulture, dunia balap klasik, serta estetika vintage racing. Desainnya memadukan elemen garasi, workshop, pinstriping, hingga warisan motorsport yang merepresentasikan kebebasan berekspresi dan semangat berkendara lintas generasi.

Pada kolaborasi kali ini, Motul juga menyoroti Motul 7100 4T, oli mesin 100 persen Synthetic Ester yang dirancang untuk memberikan performa optimal, perlindungan mesin maksimal, dan pengalaman berkendara yang lebih responsif bagi pengendara yang mengutamakan performa.

"Melalui Kustom Kulture Beyond Borders, kami ingin menghadirkan pengalaman yang menyatukan performa Motul dengan semangat kreativitas dan budaya kustom yang berkembang di komunitas otomotif," ujar Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba.

Sebagai bagian dari kampanye, Motul dan Von Dutch menggelar berbagai aktivitas, mulai dari Photo Competition di media sosial hingga Sunday Cruisin' and Museum Tour di Vault Automotive Museum.

Kegiatan tersebut mengajak peserta menikmati touring bersama sekaligus mengenal sejarah kendaraan klasik dan perkembangan budaya otomotif.

Kolaborasi ini juga tampil di panggung internasional melalui booth Motul x Von Dutch pada ajang MOONEYES Street Car Nationals di Odaiba, Jepang. Kehadiran tersebut menjadi langkah kedua merek untuk memperkenalkan karya kolaborasi asal Indonesia kepada komunitas otomotif global.