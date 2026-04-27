Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 28 April 2026 | 04.01 WIB

Perawatan Motor Makin Mudah, Motul dan Kawasaki Perluas Distribusi Pelumas Premium

Kawasaki 250 punya tampilan baru. (Istimewa)

JawaPos.com - Akses pelumas resmi untuk motor Kawasaki kini makin mudah. Tak lagi terbatas di dealer, produk hasil kolaborasi Motul dan Kawasaki mulai tersedia di bengkel umum hingga kanal online, menjawab kebutuhan pengguna akan perawatan mesin yang praktis dan mudah dijangkau.

Motul bekerja sama dengan Kawasaki dalam penyediaan pelumas mesin khusus untuk motor Kawasaki. Kolaborasi ini kini diperluas dengan menghadirkan produk ke bengkel umum, tidak hanya di jaringan dealer resmi.
 
Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah akses pengguna dalam mendapatkan pelumas yang sesuai dengan spesifikasi mesin.
 
Produk Kawasaki Premium Oil (KPO) tersedia dalam dua pilihan viskositas yaitu 10W-40 dan 10W-50. Keduanya dirancang untuk menjaga performa mesin dan memberikan perlindungan dalam berbagai kondisi penggunaan, termasuk pemakaian harian hingga beban kerja tinggi.
 
Pelumas ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mesin motor Kawasaki, baik untuk penggunaan standar maupun performa. Produk tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi pabrikan untuk beberapa model.
 
Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, menyebut dalam pernyataannya, Senin (27/4) kolaborasi ini bertujuan menghadirkan pelumas yang sesuai dengan karakter mesin sekaligus menjaga performa tetap optimal.
 
"Sebelumnya, produk KPO hanya tersedia di dealer resmi. Kini distribusinya diperluas ke bengkel umum dan kanal penjualan online resmi," ujarnya.
 
Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mendapatkan pelumas yang sesuai tanpa harus bergantung pada lokasi dealer.
 
Perluasan distribusi pelumas Kawasaki Premium Oil menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna.
 
Selain itu, langkah ini juga mencerminkan kebutuhan pasar terhadap produk pelumas yang sesuai dengan spesifikasi mesin dan mudah didapatkan.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait
Rally Dakar 2026: Motul Kawal Jejelogy dari Indonesia Uji Ketangguhan Mesin dan Pembalap Dunia - Image
Otomotif

Rally Dakar 2026: Motul Kawal Jejelogy dari Indonesia Uji Ketangguhan Mesin dan Pembalap Dunia

Jumat, 9 Januari 2026 | 16.10 WIB

PTPL Dampingi Masyarakat Selama Musim Mudik Sediakan Posko dan Layanan Nyaman - Image
Otomotif

PTPL Dampingi Masyarakat Selama Musim Mudik Sediakan Posko dan Layanan Nyaman

Kamis, 5 Maret 2026 | 13.00 WIB

Pelumas Mobil Pakai Formula Baru Bikin Bahan Bakan Irit Hingga 20% - Image
Otomotif

Pelumas Mobil Pakai Formula Baru Bikin Bahan Bakan Irit Hingga 20%

Kamis, 18 Desember 2025 | 21.57 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

