Perawatan Motor Makin Mudah, Motul dan Kawasaki Perluas Distribusi Pelumas Premium

JawaPos.com - Akses pelumas resmi untuk motor Kawasaki kini makin mudah. Tak lagi terbatas di dealer, produk hasil kolaborasi Motul dan Kawasaki mulai tersedia di bengkel umum hingga kanal online, menjawab kebutuhan pengguna akan perawatan mesin yang praktis dan mudah dijangkau.

Motul bekerja sama dengan Kawasaki dalam penyediaan pelumas mesin khusus untuk motor Kawasaki. Kolaborasi ini kini diperluas dengan menghadirkan produk ke bengkel umum, tidak hanya di jaringan dealer resmi.

Produk Kawasaki Premium Oil (KPO) tersedia dalam dua pilihan viskositas yaitu 10W-40 dan 10W-50. Keduanya dirancang untuk menjaga performa mesin dan memberikan perlindungan dalam berbagai kondisi penggunaan, termasuk pemakaian harian hingga beban kerja tinggi.

Pelumas ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mesin motor Kawasaki, baik untuk penggunaan standar maupun performa. Produk tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi pabrikan untuk beberapa model.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, menyebut dalam pernyataannya, Senin (27/4) kolaborasi ini bertujuan menghadirkan pelumas yang sesuai dengan karakter mesin sekaligus menjaga performa tetap optimal.

"Sebelumnya, produk KPO hanya tersedia di dealer resmi. Kini distribusinya diperluas ke bengkel umum dan kanal penjualan online resmi," ujarnya.

