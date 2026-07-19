Dua Merek Pelumas Perluas Program Edukasi, Sasar Bengkel di Sejumlah Wilayah Indonesia

Motul dan Ipone berikan pelatihan mini MPS hadirkan dekatkan edukasi ke bengkel. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Motul Indonesia Energy (MIE) bersama Ipone memperkuat jaringan distribusi dan layanan purna jual melalui peluncuran program Mini Motul Performance Solution (MPS).
Program ini menjadi strategi baru perusahaan untuk mempererat kolaborasi dengan pemilik bengkel dan distributor sekaligus meningkatkan edukasi mengenai produk serta layanan perawatan kendaraan.
Kegiatan perdana digelar di Tangerang Selatan pada 16 Juli 2026 dan selanjutnya akan berlanjut ke Kabupaten Bogor sebelum diperluas ke berbagai kota di Indonesia.
Berbeda dengan program Motul Performance System (MPS) sebelumnya yang melibatkan peserta dalam jumlah besar, Mini MPS dikemas dalam kelompok kecil yang terdiri dari tiga hingga empat bengkel pada setiap sesi. Format ini diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih intensif antara Motul, distributor, dan mekanik.
Selain penyampaian materi, peserta juga mendapatkan pelatihan praktik langsung mengenai paket servis kendaraan serta penggunaan berbagai produk Motul dan Ipone.
Dalam sesi edukasi tersebut, peserta diperkenalkan dengan beragam lini produk, mulai dari oli mesin, produk pendukung seperti scooter gear oil dan brake fluid, hingga berbagai cairan aditif (chemical additives) untuk menunjang performa kendaraan.
Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, mengatakan program ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara produsen, distributor, dan bengkel sebagai ujung tombak layanan kepada konsumen.
"Pendekatan dalam kelompok kecil memungkinkan proses edukasi berlangsung lebih efektif sehingga peserta dapat memahami manfaat produk sekaligus penerapannya secara langsung di bengkel," ujarnya.
Melalui perluasan program ke berbagai wilayah, Motul berharap jaringan distribusi dan layanan purna jual semakin kuat.
Di sisi lain, perusahaan juga ingin meningkatkan kompetensi bengkel dalam memberikan solusi perawatan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
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