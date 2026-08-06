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Nanda Prayoga
Kamis, 6 Agustus 2026 | 21.39 WIB

Terios Special Edition Meluncur di GIIAS 2026, Daihatsu Siapkan Hanya 20 Unit

Tampilan Daihatsu Terios spedial edition yang dipajang di GIIAS 2026. (Nanda/JawaPos.com) - Image

Tampilan Daihatsu Terios spedial edition yang dipajang di GIIAS 2026. (Nanda/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memperkenalkan Terios Special Edition sebagai model edisi terbatas hanya 20 unit di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang.

SUV ini hadir sebagai pengembangan dari Terios 1.5 X A/T dengan sejumlah pembaruan pada sisi tampilan untuk menghadirkan karakter yang lebih sporty dan eksklusif.

Kehadiran Terios Special Edition ditujukan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan dengan penampilan berbeda tanpa menghilangkan keunggulan Terios sebagai SUV.

Model ini juga tetap menawarkan kabin yang lega sehingga sesuai untuk kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan bersama keluarga.

"Kami ingin menghadirkan pilihan yang lebih eksklusif bagi pelanggan yang menginginkan SUV dengan tampilan semakin sporty dan berbeda. Tetap mempertahankan keunggulan Terios yang telah dikenal masyarakat, sekaligus menghadirkan penyegaran visual yang memberikan karakter lebih kuat," ujar Rokky Irvayandi, Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor.

Pada bagian luar, Terios Special Edition mendapat sejumlah pembeda dibanding model reguler.

Daihatsu menyematkan kombinasi warna bodi two-tone dengan atap hitam, stiker samping berdesain baru, emblem D berlapis dark chrome, serta pelek berwarna black gloss.

Tampilan semakin tegas berkat penggunaan door handle dan penutup spion luar berwarna hitam.

Masuk ke dalam kabin, penyegaran dilakukan melalui ornamen center cluster dan kisi-kisi AC samping beraksen silver. Nuansa premium juga diperkuat dengan sentuhan black metallic pada bezel dan cover transmisi, dipadukan chrome inside door handle.

Untuk meningkatkan kenyamanan berkendara, mobil ini turut dibekali rear camera yang membantu pengemudi saat parkir maupun bermanuver mundur.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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