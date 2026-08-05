Pemerintah Bakal Guyur Insentif EV, Mobil Listrik Berpotensi Dapat Subsidi 40 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Sadewa saat mengunjungi booth Toyota
JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin meluncurkan paket stimulus baru untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dalam jangka waktu dua hingga tiga pekan mendatang. Adapun salah satu insentif yang tengah dipersiapkan adalah subsidi mobil listrik hingga 40 persen untuk kategori tertentu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto segera mengumumkan paket stimulus. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.
"Saya kira dalam dua atau tiga minggu ke depan, Presiden akan meluncurkan stimulus baru untuk kendaraan listrik," ujar Purbaya dalam acara Gaikindo International Automotive Conference di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (4/8).
Tak hanya mobil listrik, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif motor listrik dengan kuota 500 ribu unit. Bahkan, pemerintah juga akan memberikan insentif pajak pertambahan nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100 persen.
Dia menegaskan, hal ini diambil sebagai reaksi pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik global, seperti halnya konflik di Timur Tengah. Dia menilai, situasi ini membuat harga minyak dunia tetap tinggi hingga waktu yang lama.
Alhasil, dirinya menilai percepatan penggunaan kendaraan listrik termasuk pada salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor.
"Pemerintahan, saya dan Pak Prabowo ingin mengurangi ketergantungan kita pada impor minyak secara signifikan. Karena itu kita mendorong EV," ujar Purbaya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan