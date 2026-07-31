Ford Rilis Harga Resmi Everest dan Ranger Terbaru di GIIAS 2026, Varian V6 Jadi Andalan

JawaPos.com - Perkenalan model baru di ajang pameran otomotif masih menjadi momen penting bagi produsen untuk menarik minat konsumen.

Selain menghadirkan teknologi dan fitur terbaru, kepastian harga menjadi faktor yang paling dinantikan calon pembeli. Di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Ford RMA Indonesia membuka babak baru bagi lini kendaraan premium Built Ford Tough dengan mengumumkan harga resmi empat model terbarunya.

"Konsumen Indonesia tidak lagi harus memilih antara kemewahan, kenyamanan, dan performa. Melalui jajaran terbaru Ford, kami menghadirkan kendaraan yang mampu memenuhi semuanya dalam satu paket," ujar Roelof Lamberts, country director RMA Indonesia.

Roelof mengatakan pengumuman harga tersebut memberikan kepastian bagi konsumen yang telah menantikan kehadiran model-model terbaru Ford di Indonesia. "Hari ini kami juga memberikan kepastian kepada pelanggan melalui pengumuman harga resmi, sehingga mereka dapat segera merasakan pengalaman Built Ford Tough," lanjutnya.

Empat model yang resmi dipasarkan terdiri atas Ford Everest Platinum 3.0L V6 dengan harga OTR Jakarta Rp 1.295.000.000, Ford Ranger Platinum 3.0L V6 Rp 1.129.000.000, Ford Ranger Wildtrak 3.0L V6 Rp 979.000.000, serta Ford Ranger Sport 2.0L yang dibanderol Rp 759.000.000.

Sebagai SUV flagship, Ford Everest Platinum dibekali mesin 3.0L V6 Turbo Diesel yang menghasilkan tenaga 250 PS dan torsi 600 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 10-percepatan E-Shifter dengan sistem penggerak 4WD Full Time Available untuk menghadapi berbagai kondisi jalan.

Kabin Everest Platinum dirancang mengedepankan kenyamanan dengan Bang & Olufsen Premium Audio, kursi depan berfitur pemanas dan ventilasi, panoramic sunroof, layar SYNC 4A berukuran 12 inci, hingga Pro Power Onboard 400 watt yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik untuk perangkat elektronik.