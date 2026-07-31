Promo Menarik hingga Kesempatan Bawa Pulang Motor, Booth Suzuki di GIIAS 2026 Siapkan Beragam Aktivitas untuk Pengunjung

JawaPos.com - Booth Suzuki di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tak hanya menjadi tempat untuk melihat lini kendaraan terbaru. Selama pameran berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif, program penjualan, hingga kesempatan memenangkan hadiah menarik bagi para pengunjung.

Melalui rangkaian program tersebut, Suzuki ingin menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap bagi pengunjung, mulai dari mencoba langsung kendaraan melalui sesi test drive, menikmati hiburan, hingga memperoleh berbagai keuntungan selama melakukan transaksi di ajang GIIAS 2026.

Namun yang menarik tentunya Suzuki XL7 terbaru. Deputy 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, menegaskan bahwa mobil ini menargetkan keluarga Indonesia sebagai konsumen.

"Target konsumennya adalah keluarga Indonesia yang membutuhkan mobilitas berupa SUV dengan perpaduan efisiensi, ketangguhan, serta value for money. Selama ini XL7 telah diterima secara positif di berbagai wilayah di Indonesia dan kami akan mempertahankan segmentasi tersebut,” kata Donny di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).

Selain itu, yang menarik dari Suzuki adalah pengunjung bisa memperoleh program penjualan khusus selama GIIAS 2026. Konsumen yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) berkesempatan memperoleh gift voucher dengan nominal berbeda sesuai model kendaraan yang dibeli.

Voucher senilai Rp500 ribu diberikan untuk pembelian New Carry Pick Up, sementara New XL7, Fronx GL, Fronx GX, dan Jimny 5-Door masing-masing mendapatkan voucher Rp1 juta. Adapun pembelian Fronx SGX dan Grand Vitara memperoleh voucher senilai Rp2 juta. Program tersebut berlaku khusus untuk transaksi selama GIIAS 2026.

"Seperti pada ajang motor show sebelumnya, kami menyiapkan berbagai promo khusus selama GIIAS, mulai dari voucher hingga Rp2 juta untuk pembelian SPK, program test drive berhadiah, serta diskon aksesori hingga 25 persen,” tambah 4W Sales Assistant to Department Head PT Suzuki Indomobil Sales Randy Murdoko.

Selain promo penjualan, Suzuki juga menyiapkan berbagai hiburan di booth. Pada 2 Agustus, pengunjung akan dihibur oleh penampilan Weird Genius bersama Novia Bachmid. Suasana booth kemudian akan semakin meriah dengan kehadiran grup musik Slank pada 8 Agustus, yang dilanjutkan penampilan Splitfire sehari setelahnya.

Suzuki juga memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung melalui sesi test drive. Tak sekadar mencoba kendaraan, peserta test drive berkesempatan mengikuti undian berhadiah yang terdiri atas satu unit Suzuki GSX-R150, satu logam mulia 10 gram, dan satu logam mulia 5 gram.