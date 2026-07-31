Lepas Luncurkan E4 EV, Diklaim Bisa Melaju 600 Km Sekali Charge

Tampilan Lepas E4 EV di GIIAS 2026. (Dok. Lepas)
JawaPos.com – Lepas memperkenalkan kendaraan listrik terbarunya, Lepas E4 EV, pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Mobil ini mengandalkan daya jelajah hingga 600 kilometer berdasarkan standar CLTC dalam sekali pengisian daya, menjadikannya sebagai salah satu mobil listrik dengan jarak tempuh terpanjang di kelasnya.
Kemampuan tersebut didukung LEX Platform yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi energi.
Dengan teknologi itu, Lepas E4 EV dirancang agar mampu menempuh perjalanan harian maupun rute antarkota tanpa perlu terlalu sering melakukan pengisian ulang baterai.
Klaim jarak tempuh 600 kilometer merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tim Research & Development (R&D) global Lepas.
Setelah melalui serangkaian pengujian dan proses sertifikasi, mobil listrik ini dinyatakan mampu mencapai angka tersebut berdasarkan standar CLTC.
Lepas Indonesia juga melakukan pembuktian internal dengan menguji kendaraan tersebut dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta hingga Semarang menggunakan satu kali pengisian daya.
Pengujian itu dilakukan untuk menunjukkan kemampuan kendaraan dalam penggunaan nyata.
"Pencapaian ini bukan sekadar tentang angka 600 kilometer, tetapi tentang bagaimana kami terus mengembangkan teknologi untuk menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan," ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan.
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"Daya jelajah yang lebih jauh memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menikmati mobilitas sehari-hari maupun perjalanan antarkota dengan rasa percaya diri yang lebih tinggi," lanjut Temmy.
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