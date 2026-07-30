GIIAS 2026 Resmi Dibuka, Menperin Agus Gumiwang Ungkap Masa Depan Mobilitas Indonesia Dimulai dari Sini

JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 resmi dibuka pada Kamis (30/7). Dalam pembukaannya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa pemerintah bangga mampu melaksanakan salah satu pameran terbesar di dunia ini setahun sekali.

“Kita mampu melaksanakannya setahun sekali dan setiap tahunnya peserta bertambah dan mencetak sejarah baru meskipun setiap tahun diselenggarakan,” kata Agus Gumiwang di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (30/7).

Dia menegaskan, panggung GIIAS 2026 merupakan kesempatan bagi semua stakeholder industri otomotif nasional untuk memperlihatkan kepada publik kendaraan yang akan dipakai masyarakat Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan.

“Karena itu GIIAS bagi saya bukan sekedar ajang pameran atau transaksi, GIIAS adalah tempat masa depan mobilitas Indonesia ditawarkan terlebih dahulu sebelum benar-benar dia tiba di jalan-jalan di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika mendorong semua anggotanya agar berinvestasi agar industri otomotif Indonesia semakin kompetitif dan berkelanjutan.

“Event ini diikuti oleh lebih dari 65 merek otomotif global, selain menjadi panggung peluncuran produk, GIIAS 2026 juga menghadirkan sarana edukasi. Kami menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin atas kebijakan dan dukungan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 43 merek kendaraan penumpang dipastikan ambil bagian dalam GIIAS 2026. Deretan peserta tersebut terdiri atas Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, iCAR, Jaecoo, Jeep, Jetour, Kia, Leapmotor, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Polytron, Subaru, Suzuki, Solarky, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, Wuling, Xpeng, dan Zeekr.

Pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut juga menjadi panggung bagi sejumlah pendatang baru yang untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik. Beberapa nama seperti BAW, Lepas, Solarky, dan Leapmotor memanfaatkan GIIAS 2026 sebagai momentum memperkenalkan merek sekaligus lini produknya kepada konsumen Tanah Air.

Di segmen kendaraan komersial, GIIAS 2026 menghadirkan tujuh peserta yang menawarkan beragam solusi mobilitas untuk kebutuhan usaha. Merek-merek yang berpartisipasi meliputi DFSK, Farizon, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, SAG, dan UD Trucks. Kendaraan yang dipamerkan menyasar berbagai sektor, mulai dari logistik, distribusi, hingga transportasi niaga.