Xpeng Perluas Layanan Purna Jual, Resmikan Experience and Service Center Baru di Sunter

JawaPos.com - Xpeng Indonesia terus memperkuat layanan purna jual di Tanah Air dengan meresmikan Xpeng Experience and Service Center Sunter di Jalan Danau Sunter Barat Blok A3 No. 42, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (9/7).

Peresmian fasilitas yang dikelola bersama PT Kharisma Santika Semesta itu menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jaringan layanan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik Xpeng, khususnya di wilayah Jakarta.

CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, mengatakan, kehadiran pusat layanan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat eksistensi Xpeng di Indonesia sekaligus memastikan pelanggan memperoleh layanan terbaik selama memiliki kendaraan.

Menurutnya, peresmian Xpeng Experience and Service Center Sunter merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kehadiran Xpeng di Indonesia.

“Kami terus membangun fondasi yang kuat melalui pengembangan jaringan yang mampu mendukung kebutuhan pelanggan sekaligus mendukung pertumbuhan angka kepemilikan Xpeng secara berkelanjutan. Bersama PT Kharisma Santika Semesta, kami optimistis fasilitas ini dapat semakin mendekatkan Xpeng kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya," ujar Djohan.

Pusat layanan yang berdiri di atas lahan seluas 1.620 meter persegi tersebut mengusung konsep 3S (Sales, Service, and Spare Parts). Dalam satu lokasi, pelanggan dapat mengakses layanan penjualan, servis, hingga penyediaan suku cadang resmi.

Fasilitas ini juga dilengkapi berbagai layanan perawatan kendaraan, seperti servis berkala, perbaikan umum, spooring, servis AC, pemeriksaan kaki-kaki, diagnosis kendaraan, hingga kebutuhan perawatan lainnya. Untuk menunjang kecepatan pelayanan, tersedia empat service bay yang memungkinkan proses pengerjaan kendaraan berlangsung lebih efisien.

Sementara itu, Commissioner PT Kharisma Santika Semesta, Jongkie D. Sugiarto, menyebut pihaknya siap memberikan layanan sesuai standar untuk mendukung pengalaman kepemilikan kendaraan listrik premium.