Studi PYC: Mayoritas Mobil Listrik di Indonesia Pakai Baterai LFP, Hilirisasi Nikel Perlu Evaluasi

JawaPos.com - Pengembangan industri baterai nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan meski Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

Di tengah percepatan transisi energi dan pertumbuhan kendaraan listrik, arah kebijakan hilirisasi dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika teknologi serta kebutuhan pasar global.

“Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok baterai global melalui cadangan nikel yang mencapai lebih dari 40 persen cadangan dunia. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pengembangan industri baterai berbasis nikel,” ujar Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C. Yusgiantoro

Hal itu dia sampaikan dalam PYC Talks Vol. 3 bertema Diseminasi Studi: Analisis Pengolahan dan Manufaktur Baterai di Indonesia di Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Filda mengatakan proses penambangan hingga manufaktur baterai juga perlu dikelola secara bertanggung jawab agar mampu mendukung stabilitas sistem energi, dekarbonisasi industri, dan pengembangan kendaraan listrik secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Subkoordinator Perencanaan Produksi Mineral, dan Batubara Kementeria. ESDM Juanda Volo Sinaga menyampaikan pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral dan pengembangan industri kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan dan insentif.

"Langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik nasional dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia," urainya.