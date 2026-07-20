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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 20 Juli 2026 | 21.37 WIB

Penjualan Isuzu Naik Signifikan pada Semester I 2026, GIIAS Jadi Ajang Perkuat Pasar Kendaraan Niaga

Kantor Isuzu di Indonesia. - Image

Kantor Isuzu di Indonesia.

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mencatatkan kinerja penjualan yang positif sepanjang enam bulan pertama 2026. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan Isuzu mengalami peningkatan baik dari sisi distribusi ke dealer (wholesales) maupun penjualan langsung ke konsumen (retail). 

Capaian tersebut menjadi bekal bagi Isuzu untuk memperkuat eksistensinya di segmen kendaraan niaga menjelang penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Penjualan Isuzu Tumbuh Positif pada Paruh Pertama 2026

Data Gaikindo menunjukkan Isuzu membukukan penjualan wholesales sebanyak 13.890 unit selama Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut meningkat 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, penjualan retail mencapai 13.430 unit, atau tumbuh 18,9 persen dibandingkan Semester I 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan masih tingginya permintaan kendaraan niaga Isuzu di berbagai sektor usaha, seperti logistik, distribusi, konstruksi, hingga perkebunan.

Kinerja Juni 2026 Ikut Menguat

Performa penjualan Isuzu juga menunjukkan tren positif pada Juni 2026. Selama bulan tersebut, distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer mencapai 3.070 unit, meningkat 68,2 persen dibandingkan Juni tahun lalu.

Sementara itu, penjualan langsung ke konsumen tercatat 3.122 unit, atau naik 42,2 persen secara tahunan. Peningkatan ini memperlihatkan momentum pasar kendaraan niaga yang terus membaik memasuki paruh kedua tahun 2026.

GIIAS 2026 Jadi Ajang Perkuat Kedekatan dengan Konsumen

Memanfaatkan tren penjualan yang terus bertumbuh, PT IAMI memastikan keikutsertaannya dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang akan berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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