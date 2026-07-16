Mobil Listrik Ferrari Luce Dipastikan Meluncur di Indonesia, Kapan Ya?

JawaPos.com - Gelombang elektrifikasi terus merambah segmen mobil sport premium. Setelah berbagai produsen menghadirkan kendaraan bertenaga baterai, kini giliran salah satu nama besar di dunia otomotif, Ferrari, yang bersiap membawa model listrik pertamanya ke pasar Indonesia.

"Pasti akan masuk Indonesia, tapi waktunya nanti. Kita akan undang apabila kita sudah dapat tanggal pasti," ujar General Manager PT Eurokars Prima Utama, Nini Chiandra, di Jakarta, Kamis (16/7).

PT Eurokars Prima Utama selaku agen pemegang merek Ferrari di Indonesia memastikan Ferrari Luce akan dipasarkan di Tanah Air. Namun, mereka masih belum mengungkap jadwal peluncuran mobil listrik pertama Ferrari tersebut.

Menurut Nini, setiap model baru yang diperkenalkan Ferrari selalu mendapat perhatian dari konsumen, termasuk para pelanggan setianya di Indonesia. Antusiasme pasar dinilai sudah terbentuk bahkan sebelum kendaraan resmi dipasarkan.

"Semua mobil yang dikeluarkan Ferrari biasanya pasar sudah menunggu. Karena sudah ditunggu sama customer juga," katanya.

Meski sudah dipastikan hadir, Ferrari Indonesia belum dapat memastikan kapan Ferrari Luce mulai dijual. Sebab, model tersebut baru saja diperkenalkan di Maranello, Italia, sehingga membutuhkan waktu sebelum masuk ke berbagai pasar, termasuk Indonesia.

"Pasti akan datang, hanya masalah waktunya saja masih belum. Karena memang di Maranello sendiri masih baru. Biasanya untuk masuk ke market kita pasti butuh waktu," jelas Nini.