Komunitas BAIC ORV Chapter JHL Auto Resmi Terbentuk, 30 SUV BJ40 dan BJ30 Touring Perdana

JawaPos.com - Authorized dealer BAIC Indonesia, JHL Auto, resmi membentuk BAIC ORV Chapter JHL Auto melalui kegiatan touring dan gathering perdana yang berlangsung pada akhir pekan lalu (18/7).

Kegiatan ini diikuti 77 peserta dengan 30 unit SUV BAIC, terdiri dari 19 unit BJ40 dan 11 unit BJ30, yang menempuh perjalanan dari BAIC Alam Sutera menuju Mövenpick Resort Carita, Banten.

Pembentukan komunitas ini menjadi langkah JHL Auto untuk mempererat hubungan dengan para pemilik BAIC, sekaligus menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih dari sekadar layanan penjualan dan purna jual.

CEO JHL Auto Johnnathan Salim mengatakan komunitas tersebut dibentuk sebagai wadah bagi para pemilik BAIC untuk saling berbagi pengalaman, memperluas jaringan, serta memperoleh berbagai informasi dan program eksklusif dari dealer maupun BAIC Indonesia.

"Kami ingin hubungan dengan pelanggan terus berlanjut setelah kendaraan diserahkan. Melalui komunitas ini, pemilik BAIC dapat saling terhubung dan menikmati berbagai manfaat sebagai bagian dari keluarga besar JHL Auto," ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (21/7).

Touring Perdana Jadi Ajang Silaturahmi Rombongan memulai perjalanan dari BAIC Alam Sutera setelah mengikuti registrasi dan safety briefing. Konvoi kemudian melintasi Tol Tangerang-Merak dengan titik regrouping di Rest Area KM 68A sebelum melanjutkan perjalanan menuju Carita.

Selain menjadi ajang silaturahmi, rute menuju Carita dipilih untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam merasakan kemampuan SUV BAIC di berbagai karakter jalan, mulai dari jalan tol hingga permukaan yang kurang rata.

Setibanya di lokasi, peserta mengikuti berbagai kegiatan seperti makan siang bersama, paintball, ATV, fun games, lucky draw, hingga hiburan musik yang semakin mempererat kebersamaan antaranggota.

Dalam forum pembentukan organisasi, Fajar Sasongko dipercaya secara aklamasi sebagai Ketua BAIC ORV Chapter JHL Auto.