Head to Head Geely EX2 vs BYD Atto 3: Duel SUV Listrik Kompak Tiongkok di Pasar Otomotif Indonesia

JawaPos.com - Persaingan mobil listrik di Indonesia semakin menarik. Setelah sebelumnya didominasi beberapa merek besar, kini produsen asal Tiongkok terus menghadirkan model baru dengan teknologi dan harga yang kompetitif. Salah satu duel yang mulai menyita perhatian adalah Geely EX2 melawan BYD Atto 3, dua SUV listrik kompak yang menyasar konsumen perkotaan dan keluarga muda.

Meski sama-sama berasal dari Tiongkok, kedua model ini menawarkan pendekatan yang berbeda. Geely EX2 hadir sebagai pilihan yang lebih terjangkau, sementara BYD Atto 3 mengandalkan teknologi baterai mutakhir dan fitur yang lebih premium.

Dimensi dan Desain, Sama-sama Bergaya Modern Secara desain, Geely EX2 tampil dengan karakter SUV kompak yang sederhana namun futuristis. Garis bodinya dibuat bersih dengan lampu LED modern dan tampilan yang cocok untuk penggunaan harian di perkotaan.

Sementara itu, BYD Atto 3 mengusung desain yang lebih berani. Tampilan depannya terlihat agresif dengan sentuhan aerodinamika yang kuat. Kabinnya juga menawarkan konsep unik yang terinspirasi dari dunia kebugaran, menjadikannya salah satu interior paling berbeda di kelasnya.

Bagi konsumen yang mengutamakan desain premium dan karakter yang lebih kuat, Atto 3 memiliki keunggulan. Namun bagi pengguna yang menginginkan SUV listrik praktis tanpa banyak ornamen berlebihan, EX2 bisa menjadi alternatif menarik.