Hino Buka Dealer Baru di Banyuwangi, Siap Pangkas Downtime Truk dan Bus Pelanggan di Jatim

Hino buka dealer baru di Banyuwangi dengan layanan 3S. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terus memperkuat jaringan layanan purna jual di Indonesia dengan meresmikan dealer terbaru di Banyuwangi, Jawa Timur. Bekerja sama dengan PT Indomobil Prima Niaga (IPN), fasilitas berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Parts).
Dealer ini dihadirkan untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan kendaraan niaga sekaligus mendukung tingginya aktivitas logistik, distribusi, dan transportasi di kawasan timur Pulau Jawa.
Hino Perluas Jaringan Dealer di Banyuwangi
Dealer Hino Banyuwangi berlokasi di Jalan Raya Jember KM 7, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitas ini berdiri di atas lahan sekitar 3.300 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.152 meter persegi.
Sebagai dealer berstandar Hino, outlet ini menghadirkan layanan Sales, Service, dan Spare Parts (3S) yang didukung empat service bay untuk menangani perawatan berkala, perbaikan kendaraan, hingga penyediaan suku cadang asli Hino.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Hino untuk memperluas jangkauan layanan purna jual sekaligus memastikan kendaraan pelanggan selalu berada dalam kondisi prima.
Presiden Direktur PT Hino Motors Sales Indonesia, Shingo Sakai, mengatakan bahwa hubungan Hino dengan pelanggan tidak berhenti setelah proses penjualan kendaraan.
Menurutnya, layanan purna jual yang cepat, ketersediaan suku cadang, serta dukungan teknis menjadi faktor penting agar armada pelanggan tetap beroperasi secara optimal.
"Bagi Hino, menjual kendaraan hanyalah awal dari hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan hadirnya dealer Banyuwangi, kami ingin menghadirkan Total Support yang lebih dekat agar operasional bisnis pelanggan semakin produktif," ujar Shingo Sakai.
Banyuwangi dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung utama Jawa dan Bali. Selain menjadi jalur distribusi barang, wilayah ini juga berkembang sebagai pusat aktivitas logistik, perdagangan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.
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