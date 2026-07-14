Geely Auto Catat Rekor Penjualan Global Semester I 2026, EX2 Jadi Andalan di Indonesia 

JawaPos.com - Geely Auto Group mencatatkan kinerja positif sepanjang paruh pertama 2026 dengan membukukan penjualan global sebanyak 1.422.958 unit pada periode Januari hingga Juni.

Di saat yang sama, penjualan ekspor mencapai 474.228 unit atau melonjak 158 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut bahkan telah melampaui total ekspor Geely sepanjang 2025.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya permintaan kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di berbagai negara, seiring langkah ekspansi Geely ke pasar internasional yang terus berlanjut.

Segmen NEV menjadi penyumbang terbesar ekspor Geely selama enam bulan pertama 2026 dengan kontribusi mencapai 59 persen dari total pengiriman ke luar negeri.

“Sepanjang periode Januari-Juni 2026, penjualan NEV di pasar internasional mencapai 277.189 unit, meningkat 585 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Momentum tersebut turut mengantarkan Geely dalam mencetak rekor baru pada bulan Juni lalu, dengan penjualan ekspor untuk pertama kalinya melampaui 100.000 unit dalam kurun waktu satu bulan,” kata Geely dalam keterangannya, Selasa (14/7).

Ekspansi Geely terus berlangsung di sejumlah kawasan. Di Eropa, produsen otomotif asal Tiongkok tersebut masuk ke tujuh pasar baru hanya dalam waktu 45 hari, termasuk Jerman, Spanyol, Belanda, dan Prancis.

Langkah tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan jaringan diler di Portugal, Austria, dan Swiss untuk memperluas pemasaran Geely EX5 serta Geely Starray EM-i di lebih dari 20 negara Eropa.

Di Australia, Geely Starray EM-i mencatatkan prestasi sebagai SUV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dengan penjualan tertinggi pada Mei 2026.

Sementara itu, Geely EX2 juga menunjukkan performa positif di berbagai negara. Brasil menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk model tersebut.