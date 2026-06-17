Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 17 Juni 2026 | 13.15 WIB

Pengguna Geely EX2 Ungkap Alasan Jatuh Hati, dari Fitur hingga Biaya yang Bersahabat

Geely EX2 tipe Pro nyaman untuk digunakan harian dan healing ke kawasan pegunungan. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

Geely EX2 tipe Pro nyaman untuk digunakan harian dan healing ke kawasan pegunungan. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Memiliki mobil listrik kini bukan lagi sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih praktis dan efisien.

Di tengah semakin banyaknya pilihan kendaraan listrik di Indonesia, Geely EX2 hadir menawarkan kemudahan yang dicari konsumen masa kini: nyaman digunakan setiap hari, mudah dikendarai, serta ramah di kantong.

Tak heran jika mobil listrik kompak ini mulai menarik perhatian banyak pengguna, termasuk mereka yang baru pertama kali beralih ke kendaraan listrik.

Tak hanya unggul di atas kertas, Geely EX2 juga mendapatkan respons positif dari para penggunanya. Dengan rekam jejak penjualan yang kuat secara global dan semakin meningkatnya kepercayaan konsumen Indonesia terhadap Geely.

Varian tersebut menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa mengorbankan kenyamanan dan kepraktisan.

Praktis untuk Aktivitas Harian

Mobil ini dirancang untuk membuat pengalaman memiliki mobil listrik terasa mudah dan menyenangkan. Dimensinya yang kompak memudahkan manuver di jalan perkotaan yang padat sekaligus praktis saat parkir di area terbatas.

Meski berukuran ringkas, kabin mobil listrik ini tetap terasa lega dan nyaman. Kombinasi ini membuatnya cocok digunakan oleh keluarga muda maupun profesional yang membutuhkan kendaraan untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Teknologi yang Mudah Digunakan

Salah satu keunggulan Geely EX2 adalah hadirnya teknologi yang benar-benar bermanfaat dalam penggunaan harian.

Mulai dari layar infotainment berukuran besar, sistem konektivitas yang mudah digunakan, hingga berbagai fitur keselamatan yang mendukung kenyamanan berkendara.

Kemudahan penggunaan menjadi nilai penting, terutama bagi konsumen yang baru pertama kali beralih ke kendaraan listrik. Karena itu, Geely EX2 dirancang agar mudah dipahami dan nyaman digunakan sejak hari pertama.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Jetour T2 Catat Perkembangan Positif, Fokus Perluas Jaringan di Indonesia - Image
Otomotif

Jetour T2 Catat Perkembangan Positif, Fokus Perluas Jaringan di Indonesia

Minggu, 14 Juni 2026 | 16.29 WIB

SUV Premium Huawei-Chery Punya Teknologi Canggih dan Performa Buas, Desain Mirip Ferrari Purosangue - Image
Otomotif

SUV Premium Huawei-Chery Punya Teknologi Canggih dan Performa Buas, Desain Mirip Ferrari Purosangue

Sabtu, 13 Juni 2026 | 00.21 WIB

Tak Perlu Mahal, Mobil Listrik Rp200 Jutaan Ini Bisa Jadi Pengganti Mobil BBM - Image
Otomotif

Tak Perlu Mahal, Mobil Listrik Rp200 Jutaan Ini Bisa Jadi Pengganti Mobil BBM

Rabu, 10 Juni 2026 | 05.00 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore