GIIAS 2026 Siap Digelar, Honda Super One dan Hyundai Ioniq 9 Jadi Sorotan

Hyundai Ioniq 9 yang tak lama lagi masuk pasar Indonesia. (Carscoops)
JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan menyapa penggemarnya pada 29 Juli hingga 9 Agustus 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan.
Sejumlah merek otomotif sudah bersiap untuk menampilkan pertunjukan terbaiknya.
Seperti halnya mobil listrik Super-One yang akan diperkenalkan oleh PT Honda Prospect Motor (HPM). Serta, SUV Ioniq 9 yang akan diperkenalkan oleh PT Hyundai Motors Indonesia (HMID).
Sementara itu, belum ada kabar model lainnya yang akan diluncurkan pada salah satu panggung pameran otomotif terbesar di dunia ini.
Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menegaskan, melalui momentum
GIIAS ini, pihaknya ingin meyakinkan para pelaku industri dunia bahwa Indonesia bukan sekadar pasar penjualan.
Tetapi juga tempat yang sangat strategis membangun industri kendaraan di masa depan.
“Oleh karena itu, kami terus mendorong dan menyambut baik komitmen para pemegang merek untuk memperkuat basis produksi mereka di dalam negeri. Dengan memproduksi kendaraan secara lokal, kita bisa memperkuat struktur industri nasional, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan ekspor ke pasar global,” kata Putu Juli dalam konferensi pers GIIAS 2026 di Jakarta, Senin (13/7).
Mengacu pada data Gaikindo, industri otomotif nasional menunjukkan tren pertumbuhan sepanjang Januari-Mei 2026.
Selama periode tersebut, penjualan domestik kendaraan mencapai 436.564 unit. Meningkat 58.857 unit atau tumbuh 15,8 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 318.344 unit.
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Kinerja tersebut turut ditopang oleh peningkatan ekspor kendaraan. Hingga Juni 2026, total ekspor mobil tercatat mencapai 251.705 unit,
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