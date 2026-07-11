Hadirkan Beragam Merek Mobil dan Berbagai Aktivitas dalam ACC Carnival Batam

JawaPos.com – Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak di Batam seiring berkembangnya kawasan industri, logistik, dan perdagangan lintas negara ikut mendorong kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Kondisi tersebut membuat pasar otomotif di kota ini semakin menjanjikan, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan pembiayaan dan pelaku industri otomotif menghadirkan berbagai penawaran menarik bagi konsumen.

"Melalui ACC Carnival Batam, masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk memilih berbagai kendaraan dengan promo menarik," ujar Branch Manager ACC Batam Reinard Exelio Yuwantoputra saat pembukaan ACC Carnival Batam di Mega Mall Batam Centre, Sabtu (11/7).

Pameran yang berlangsung hingga 12 Juli 2026 itu menghadirkan berbagai merek kendaraan, mulai dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, hingga Suzuki. Selain mobil baru, pengunjung juga dapat melihat pilihan mobil bekas melalui Setir Kanan serta berkonsultasi mengenai perlindungan kendaraan bersama Garda Oto.

ACC menghadirkan berbagai program pembiayaan selama pameran berlangsung, di antaranya bunga rendah dan pilihan tenor hingga enam tahun. Program tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat Batam dan sekitarnya memiliki kendaraan sesuai kebutuhan.

Menurut Reinard, kolaborasi dengan berbagai diler otomotif di Batam diharapkan memudahkan calon konsumen membandingkan berbagai pilihan kendaraan dalam satu lokasi. "Kami berharap masyarakat Batam semakin mudah mengakses produk dan layanan pembiayaan ACC dengan berbagai promo yang tersedia," katanya.

Selain pembiayaan kendaraan, pengunjung juga dapat mengenal ACC Danaku yang menawarkan solusi pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, pendidikan, liburan, ibadah haji, hingga investasi emas.

ACC Carnival Batam juga menyediakan fasilitas test drive sehingga pengunjung dapat mencoba langsung kendaraan yang diminati sebelum memutuskan pembelian.