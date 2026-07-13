Rilis Kaca Film Tolak Panas 100 Persen dengan Teknologi Fotokromik

JawaPos.com - Cuaca panas yang semakin terasa di berbagai daerah membuat kebutuhan akan kaca film berkualitas tinggi terus meningkat.

Pengguna mobil kini tidak hanya mencari perlindungan dari panas matahari, tetapi juga menginginkan tampilan kendaraan yang lebih menarik tanpa mengorbankan visibilitas saat berkendara.

"Produk ini untuk semua kalangan, mulai pengguna mobil harian hingga pecinta modifikasi yang ingin memaksimalkan fungsi kaca film sekaligus meningkatkan tampilan mobil," ujar Founder Pengepul Mobil, Jacki Suwandi.

Genap satu tahun hadir di pasar otomotif Indonesia, Pengepul Mobil Window Film meluncurkan produk terbaru yang diklaim memiliki kemampuan penolakan panas paling tinggi di pasar kaca film aftermarket. Produk tersebut resmi diperkenalkan pada 10 Juli 2026 setelah melalui serangkaian pengujian dan studi banding.

Menurut Jacki, produk ini lahir dari pengalamannya sebagai konten kreator otomotif yang banyak berinteraksi dengan komunitas modifikasi di dalam maupun luar negeri. Dari berbagai pertemuan tersebut, ia melihat kebutuhan akan kaca film yang menggabungkan kualitas tinggi dengan nilai estetika.

Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan tampilan non chrome dengan warna Cool Gray yang terlihat lebih natural. Pada tingkat kegelapan 20 persen, kaca film tetap tampak transparan dari dalam kabin, tetapi tetap diklaim mampu mereduksi panas secara maksimal.

"Tampilan kaca film kami sedikit lebih wah. Siang terlihat lebih gelap, sementara malam menjadi lebih terang," kata Jacki.

Keunggulan lain yang ditawarkan adalah teknologi fotokromik. Teknologi ini memungkinkan tingkat kegelapan kaca berubah mengikuti intensitas sinar ultraviolet.