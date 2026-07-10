Ford Rekrut Kembali 350 Insinyur Senior, Akui Penggunaan AI Belum Maksimal

Ilustrasi produksi mobil Ford. (Business Insider)
JawaPos.com - Ford mengambil langkah tak biasa untuk meningkatkan kualitas produksi kendaraannnya, dengan merekrut kembali sekitar 350 insinyur senior yang pernah bergabung di Produsen mobil asal Amerika Serikat itu
Perekrutan itu dilakukan setelah Ford menyadari bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan sistem otomatis belum mampu menghasilkan kualitas produk sesuai harapan.
Seperti dilansir dari TechCrunch, Chief Operating Officer (COO) Ford Kumar Galhotra mengungkapkan perusahaan selama ini terlalu bergantung pada sistem kontrol kualitas otomatis.
Namun, hasil yang diperoleh belum memuaskan sehingga Ford memutuskan memanggil kembali para spesialis teknis berpengalaman, termasuk mantan karyawan dan insinyur dari perusahaan pemasok.
"Mereka mencari titik kegagalan sebelum suatu komponen mencapai lini produksi," ujar Galhotra.
Senada dengan itu, Vice President of Vehicle Hardware Engineering Ford Charles Poon mengakui perusahaan sempat terlalu optimistis terhadap kemampuan AI.
Menurutnya, Ford mengira AI dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi hanya dengan memasukkan persyaratan desain yang telah ditetapkan.
"Kami keliru mengira bahwa hanya dengan memperkenalkan kecerdasan buatan dan memasukkan persyaratan desain yang kami miliki, itu akan menghasilkan produk berkualitas tinggi," kata Poon.
Meski demikian, langkah tersebut bukan berarti Ford meninggalkan pengembangan AI.
Sebaliknya, para insinyur senior yang direkrut kembali, dijuluki sebagai insinyur "berjanggut abu-abu", ditugaskan untuk membimbing para insinyur muda.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina