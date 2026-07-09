Jangan Anggap Sepele! Fuel Injector Kotor Bisa Bikin Mobil Loyo hingga Boros Bensin

JawaPos.com - Fuel injector merupakan salah satu komponen penting pada sistem bahan bakar kendaraan yang bertugas menyemprotkan bensin ke ruang bakar dalam jumlah dan tekanan yang tepat. Jika komponen ini dipenuhi kerak atau kotoran, proses pembakaran tidak lagi berlangsung optimal sehingga performa mesin ikut menurun.

Banyak pemilik mobil baru menyadari masalah tersebut ketika kendaraan mulai terasa berat, konsumsi bahan bakar meningkat, atau bahkan lampu check engine menyala. Karena itu, menjaga kebersihan fuel injector bukan sekadar bagian dari perawatan rutin, tetapi juga langkah penting untuk mempertahankan performa dan efisiensi kendaraan.

Berikut 6 dampak fuel injector kotor pada performa mesin seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Tarikan Mobil Terasa Berat dan Respons Mesin Menurun Fuel injector yang tersumbat membuat aliran bensin ke ruang bakar tidak lagi sesuai kebutuhan mesin. Akibatnya, proses pembakaran menjadi kurang sempurna sehingga tenaga yang dihasilkan ikut berkurang.

Dampaknya akan langsung terasa ketika kamu menginjak pedal gas. Mobil menjadi kurang responsif, akselerasi terasa lambat, dan performanya tidak sekuat biasanya. Kondisi ini tentu menyulitkan saat membutuhkan tenaga instan, misalnya ketika menyalip kendaraan lain atau melewati tanjakan.

Melakukan pembersihan injector secara berkala dapat membantu mengembalikan pola semprotan bahan bakar sehingga performa mesin tetap optimal dan pengalaman berkendara kembali nyaman.

2. Konsumsi Bensin Lebih Boros dari Biasanya Pola semprotan bahan bakar yang sudah tidak optimal membuat pembakaran di dalam mesin menjadi kurang efisien. Sebagian bensin tidak terbakar sempurna sehingga energi yang dihasilkan juga berkurang.

Untuk mengimbangi penurunan tenaga, sistem kendaraan dapat meningkatkan suplai bahan bakar. Akibatnya, konsumsi bensin menjadi lebih tinggi dan kamu harus lebih sering mengisi tangki.