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Nanda Prayoga
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.32 WIB

Motor Tiba-Tiba Mati Padahal Bensin Masih Penuh? Jangan Panik, 7 Penyebab Ini Sering Jadi Biang Keladinya!

Sepeda motor mogok tiba-tiba padahal bensin terisi penuh, bisa jadi karena masalah busi. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sepeda motor mogok tiba-tiba padahal bensin terisi penuh, bisa jadi karena masalah busi. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Motor yang tiba-tiba mogok di tengah perjalanan memang bisa membuat panik, apalagi saat Anda yakin bahan bakar di tangki masih cukup.

Kondisi ini ternyata tidak selalu disebabkan oleh bensin yang habis, melainkan bisa dipicu oleh gangguan pada sistem bahan bakar, kelistrikan, hingga mesin.

Karena penyebabnya beragam, penting untuk mengetahui sumber masalahnya agar Anda bisa mengambil langkah yang tepat sebelum membawa motor ke bengkel.

Berikut 7 penyebab motor tiba-tiba mati meski bensin masih ada yang perlu  diketahui seperti dirangkum dari laman Astra Honda!

1. Saluran Ventilasi Tangki Bensin Tersumbat

Salah satu penyebab yang sering luput dari perhatian adalah tersumbatnya ventilasi pada tangki bensin. Komponen ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam tangki agar bahan bakar dapat mengalir dengan lancar menuju mesin.

Saat ventilasi tertutup oleh debu atau kotoran, aliran bensin menjadi terganggu sehingga pasokan bahan bakar ke ruang bakar berkurang. Akibatnya, mesin bisa mendadak mati meski isi tangki masih banyak. Kamu bisa mencoba membuka tutup tangki dan membersihkan ventilasi menggunakan udara bertekanan atau kompresor.

2. Posisi Keran Bensin Tidak Tepat

Pada motor berkarburator, posisi keran bensin juga perlu diperiksa. Jika keran berada di posisi OFF atau tidak terbuka dengan benar, bensin tidak akan mengalir ke karburator sehingga mesin kehilangan suplai bahan bakar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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