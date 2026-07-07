Motor Tiba-Tiba Mati Padahal Bensin Masih Penuh? Jangan Panik, 7 Penyebab Ini Sering Jadi Biang Keladinya!

JawaPos.com - Motor yang tiba-tiba mogok di tengah perjalanan memang bisa membuat panik, apalagi saat Anda yakin bahan bakar di tangki masih cukup.

Kondisi ini ternyata tidak selalu disebabkan oleh bensin yang habis, melainkan bisa dipicu oleh gangguan pada sistem bahan bakar, kelistrikan, hingga mesin.

Karena penyebabnya beragam, penting untuk mengetahui sumber masalahnya agar Anda bisa mengambil langkah yang tepat sebelum membawa motor ke bengkel.

Berikut 7 penyebab motor tiba-tiba mati meski bensin masih ada yang perlu diketahui seperti dirangkum dari laman Astra Honda!

1. Saluran Ventilasi Tangki Bensin Tersumbat Salah satu penyebab yang sering luput dari perhatian adalah tersumbatnya ventilasi pada tangki bensin. Komponen ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam tangki agar bahan bakar dapat mengalir dengan lancar menuju mesin.

Saat ventilasi tertutup oleh debu atau kotoran, aliran bensin menjadi terganggu sehingga pasokan bahan bakar ke ruang bakar berkurang. Akibatnya, mesin bisa mendadak mati meski isi tangki masih banyak. Kamu bisa mencoba membuka tutup tangki dan membersihkan ventilasi menggunakan udara bertekanan atau kompresor.